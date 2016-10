Lust auf Urlaub? Mitmachen und gewinnen

Gewinnen Sie mit dem ReiseZeit Gewinnspiel einen Kurzurlaub und nehmen Sie sich eine Auszeit vom Alltag. Rufen Sie an und nutzen Sie Ihre Chance von Samstag, 22. Oktober bis Montag, 24. Oktober 2016, 23:59 Uhr und gewinnen Sie eine kleine Ferienzeit.

Winter in der Wildschönau – Urlaub im Hotel Schneeberger in Niederau gewinnen

+ Wie im Bilderbuch: Im Winter ist die Wildschönau besonders schön. © Thomas Trinkl Urige Bauernhöfe, tiefverschneite Hänge und Ortschaften wie aus dem Bilderbuch: Das ist die Wildschönau im Winter. Das Hochtal in den Kitzbüheler Alpen hat sich seit jeher seinen ganz eigenen Charme bewahrt. Perfekter Ausgangspunkt für erholsame Tage in der traumhaften Bergwelt ist das Drei-Sterne-Hotel Schneeberger im Kirchdorf Niederau. In den liebevoll eingerichteten Zimmern entspannen Gäste vom ersten Augenblick an und genießen die familiäre Gastfreundschaft. Bevor es auf Skiern, dem Schlitten, auf Schneeschuhen oder zu Fuß hinaus in die winterliche Natur geht, stärkt man sich am reichhaltigen Frühstücksbuffet, das keine Wünsche offen lässt. Besonderer Tipp: Mit der „Wildschönau Card“ genießen Urlauber viele angenehme Vorteile. Die Karte gibt’s direkt am ersten Urlaubstag und beschert ein Bündel an Inklusivleistungen, etwa Fahrten mit dem Skibus (zwischen Niederau und Auffach) und Teilnahmen am Winterwanderprogramm.

www.hotel-schneeberger.info

www.wildschoenau.com

Wildschönau im Winter: Wir verlosen drei Übernachtungen für zwei Erwachsene mit Halbpension im Drei-Sterne-Hotel Schneeberger in Niederau in der Wildschönau. Tel. 0 13 78 / 80 66 85 – Stichwort: „Wildschönau“

Wunsch-Urlaub in Bad Griesbach – im Aktiv & Vital Hotel Residenz die Seele baumeln lassen

+ Einfach mal raus aus dem Alltag und sich richtig erholen: Das Aktiv & Vital Hotel Residenz in Bad Griesbach ist der perfekte Ort für einen entspannten Urlaub. © nh In Bad Griesbach erleben Sie ganzheitliches Wohlergehen. Maßgeschneiderte Heil- und Therapiemethoden sowie eine große Bandbreite an Gesundheitsund Wellnessangeboten sorgen für ein neues Wohlbefinden. Das Aktiv & Vital Hotel Residenz in Bad Griesbach steht für Wellness- und Gesundheitsurlaub. Lassen Sie im Wellnessbereich die Seele baumeln und entspannen im heilenden Thermalmineralwasser, in der finnischen Sauna oder lassen Sie sich bei individuellen Massage- und Beautyangeboten verwöhnen. Kulinarisch verwöhnt Sie das Team des Restaurant „Wastl Wirt“ mit regionalen Schmankerln und internationalen Spezialitäten. Die familiäre Atmosphäre spiegelt sich auch in den gemütlichen Zimmern und Suiten wieder. Diese laden zum Träumen und Verweilen ein.

www.hotel-residenz.info

Entspannt in Bad Griesbach: Gewinnen Sie vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Frühstück im Aktiv & Vital Hotel Residenz in Bad Griesbach. Tel. 0 13 78 / 80 66 83 – Stichwort: „Bad Griesbach“

Heiße Thermen in Bad Füssing – kleine Auszeit im exklusiven Wunsch-Hotel Mürz

+ Das Wunsch-Hotel Mürz in Bad Füssing: Schon bei Eintritt in das Hotel spürt man die Exklusivität des Hauses, die es mit all seinen Vorzügen und Annehmlichkeiten zu genießen gilt. © nh Entspannen und genießen – wo wäre das besser möglich, als an einem Ort an dem bayerische Tradition, wunderschöne Landschaft und die außergewöhnliche Heilkraft des Wassers untrennbar miteinander verbunden sind. Das individuell geführte Vier-Sterne Hotel Mürz liegt mitten in Bad Füssing direkt am Freizeitpark und bietet seinen Gästen eine qualifizierte Betreuung in Gesundheit, Beauty und Wellness. Hier kann man sich zu jeder Jahreszeit, in jeder Lebenssituation, Sportprogramme, Wellnessprogramme, und fernöstliche Meditationsformen, sowie die Behandlungen der Traditionellen Chinesischen Medizin gönnen.

www.muerz.de

Auszeit in Bad Füssing: Gewinnen Sie vier Übernachtungen (So.–Do.) mit Halbpension in der Vor oder Nachsaison für zwei Personen im Hotel Mürz in Bad Füssing. Tel. 0 13 78 / 80 66 84 – Stichwort: „Bad Füssing“

Wellness und Gesundheit – relaxen im Flair Hotel Vino Vitalis in Bad Füssing

+ Erholen, Entspannen, Genießen: das Flair Hotel Vino Vitalis in Bad Füssing. © nh Bad Füssing mit seinen drei heilkräftigen Thermen ist der ideale Partner für das Wohlbefinden. Einen unvergesslichen Aufenthalt in Bad Füssing erleben Urlauber im Flair Hotel Vino Vitalis in gelebter, ungekünstelter Gastfreundschaft und gemütlicher Atmosphäre. Erholen, Entspannen und Genießen heißt das Motto des familiär geführten Hotels garni. Das Vino Vitalis Team verwöhnt seine Gäste in einem harmonischen und herzlichen Umfeld. Physiotherapie und Wellness werden im Vino Vitalis groß geschrieben. Die Möglichkeiten sind schier endlos. Entspannung bieten zum Beispiel Naturfangobehandlungen oder die vielfältigen Massagen. Seine Gesundheit stärkt man am besten mit einer erholsamen Badekur in Bad Füssing.

www.vinovitalis.de

Wellness im Vino Vitalis: Gewinnen Sie fünf Übernachtungen inklusive Frühstück im Flair Hotel Vino Vitalis in Bad Füssing für zwei Personen. Tel. 0 13 78 / 80 66 86 – Stichwort: „Vino Vitalis“

Die Gewinner vom 8. Oktober: Dieter Richardt aus Fuldabrück (Bad Griesbch), Anke Müller aus Lage (Kaiserstuhl) und Helmut Weßling aus Nordhorn (Schwerin). Wir wünschen viel Spaß auf Ihrer Reise!

