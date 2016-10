Mittelmeer vor Türkei noch 27 Grad warm

Wassertemperaturen weltweit

Wer in den Herbstferien Badeurlaub machen möchte, bekommt an der türkischen Riviera noch gute Bedingungen geboten. An den italienischen und französischen Mittelmeerorten ist das Wasser bereits abgekühlt. Spitzenwerte erreichen Ziele im Indischen Ozean.

Hamburg (dpa/tmn) - An deutschen Küsten ist Baden wohl nur noch im Neoprenanzug empfehlenswert, während die Wassertemperaturen im Mittelmeer weiterhin meist erträglich sind.

Im spanischen Valencia zum Beispiel liegt die Temperatur in dieser Woche bei 24 Grad, Antalya an der türkischen Riviera erreicht laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sogar 27 Grad. Nicht überall am Mittelmeer ist die Wassertemperatur noch so angenehm: Im italienischen Rimini etwa liegt sie bei 20 Grad, an der französischen Mittelmeerküste bei 19 bis 21 Grad.

Badewannen-Gefühle beim Planschen im Meer können dagegen bei einigen Fernreisezielen aufkommen: Am Golf von Mexiko, auf den Seychellen und auf Mauritius ist das Wasser 30 bis 31 Grad warm.

Wassertemperaturen in Europa: Deutsche Nordseeküste 13-15 Deutsche Ostseeküste 12-14 Helgoland 15 List/Sylt 13 Norderney 13 Fehmarn 13 Rügen 12-14 Usedom 13 Ijsselmeer 18 Biskaya 16-20 Algarve-Küste 21 Azoren 21-23 Kanarische Inseln 22-24 Französische Mittelmeerküste 19-21 Östliches Mittelmeer 22-27 Westliches Mittelmeer 20-26 Adria 19-22 Schwarzes Meer 18-22 Madeira 23 Ägäis 21-24 Zypern 26 Antalya 27 Korfu 23 Tunis 24 Mallorca 24 Valencia 24 Biarritz 20 Rimini 20 Las Palmas 23 Bodensee 13