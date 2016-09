Neue Kreuzfahrtziele in Deutschland, Europa und Asien

Neues aus der Szene

Deutschland boomt: Immer mehr Routen für Flusskreuzfahrten werden hierzulande angeboten. Aber auch europaweit locken Urlaubsangebote auf einem Schiff. Und wer sich Asien vom Wasser aus ansehen will, kommt auch zum Zug.

Neue Kataloge für Flusskreuzfahrten

13 neue Kreuzfahrtrouten auf deutschen Flüssen finden sich im Flussreisekatalog von Thomas Cook für die Saison 2017. Acht davon führen über den Rhein und seine Nebenflüsse, teilt der Veranstalter mit. Auch drei neue Reisen in Asien stehen im Programm: auf dem Ganges durch Indien samt Rundreise durch Rajasthan, auf dem Mekong durch Vietnam und Kambodscha sowie auf dem Irrawaddy durch Myanmar. Reedereipartner sind A-Rosa, Croisi Europe, DCS Touristik, Nicko Cruises, Plantours und 1A Vista.

Neuer Flusskatalog von Croisi Europe

Die französische Reederei Croisi Europa hat ihren neuen Flussreisekatalog für die Saison 2017 vorgestellt. Darin finden sich mehr als 180 Kreuzfahrten auf mehr als 20 europäischen Flüssen sowie dem Mekong, teilt das Unternehmen mit. Das Angebot für den deutschen Markt sei ausgebaut worden. Insgesamt sind 44 Schiffe für Croisi Europe im Einsatz, darunter mit der "Loire Princesse" und "Elbe Princesse" zwei relativ neue Schaufelradschiffe.

Vier neue Themenreisen mit der MS "Berlin"

FTI Cruises hat für die MS "Berlin" im kommenden Sommer vier Eventkreuzfahrten aufgelegt. Ab/bis Venedig fährt das Schiff auf einer Themenreise rund um die Oper, es gibt vier Konzerte an Bord. Ein Törn mit Wanderausflügen auf den Inseln des westlichen Mittelmeers startet und endet in Nizza, so der Veranstalter. Außerdem stehen eine Reise mit Feierlichkeiten für Jubilare und eine Blues-Kreuzfahrt im Programm.

Die "Carnival Imagination" wird renoviert

Die US-Reederei Carnival Cruise Line modernisiert das Kreuzfahrtschiff "Carnival Imagination". Für mehrere Millionen Dollar werden unter anderem neue Restaurants und Bars eingebaut, teilte das Unternehmen mit. Renoviert wird auch der Wasserpark. Die "Carnival Imagination" ist eines der älteren Schiffe der Reederei.

"MSC Splendida" fährt ab Mai 2018 in China

Die "MSC Splendida" geht nach China: Ab Mai 2018 fährt das Kreuzfahrtschiff ausschließlich für den chinesischen Markt, kündigte die Reederei MSC Cruises an. Die Routen sind noch nicht bekannt. In China wächst der Kreuzfahrtmarkt rasant. Entsprechend schicken viele Reedereien zunehmend Schiffe nach Fernost, etwa Costa, Norwegian Cruise Line oder Royal Caribbean - und auch MSC, die dort bereits die "MSC Lirica" stationiert hat. Allerdings hatte Aida Cruises kürzlich angekündigt, die "Aida Bella" nicht wie ursprünglich geplant ab 2017 auf dem chinesischen Markt einzusetzen.