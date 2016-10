Lust auf Urlaub? Mitmachen und gewinnen

ReiseZeit Gewinnspiel

Gewinnen Sie mit dem ReiseZeit-Gewinnspiel einen Kurzurlaub und nehmen Sie sich eine Auszeit vom Alltag. Rufen Sie an, nutzen Sie Ihre Chance von Samstag, 15. Oktober bis Montag, 17. Oktober 2016, 23:59 Uhr und gewinnen Sie eine kleine Ferienzeit.

Biertradition hautnah erleben: Kleine Auszeit im Hotel „Brauhaus zum Löwen“ in Mühlhausen

+ Wohlfühlhotel und Brauerei: Hier kann man sich eine Auszeit vom Alltag nehmen. © nh Charmante Gassen, Fachwerkhäuser, Kirchen, eine begehbare Stadtmauer, der zum UNESCO-Weltnaturerbe gehörige Nationalpark Hainich ganz in der Nähe – die traditionsreiche Fachwerkstadt Mühlhausen mit Umgebung hat viel zu bieten. Die mittelalterliche „Stadt der Türme“ an der „Deutschen Fachwerk Straße“ ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge und Entdeckungstouren.

Mitten in der historischen Altstadt befindet sich im Gebäude einer ehemaligen Apotheke das Hotel „Brauhaus zum Löwen“ mit eigener Brauerei und Erlebnisgastronomie. Erstklassiger Wohnkomfort, gut bürgerliche Küche und gemütliche Atmosphäre lassen keine Wünsche offen. Hier kann man Brautradition hautnah miterleben und dem Braumeister beim Bierbrauen über die Schulter schauen – streng nach dem Deutschen Reinheitsgebot von 1516, das dieses Jahr sein 500-jähriges Bestehen gefeiert hat.

Auszeit in Mühlhausen. Gewinnen Sie drei Übernachtungen für zwei Personen im „Brauhaus zum Löwen“ mit Thüringer Frühstücksbuffet und Abendmenü oder -buffet, inklusive einer Brauereibesichtigung mit Führung und Verkostung und freiem Eintritt auf den Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich. Tel. 0 13 78 / 80 66 87 – Stichwort: „Mühlhausen“

Erholung im Gesundland Vulkaneifel: Urlaub vom Alltag im Hotel Molitors Mühle in Eisenschmitt

+ Feines Kleinod: Eingebettet inmitten wildromantischer Natur liegt das Hotel Molitors Mühle. © nh Molitors Mühle liegt am Flüsschen Salm im Gesundland Vulkaneifel. Das idyllische Salmtal bietet die ideale Kulisse für das zwischen fünf hoteleigenen Seeweihern gelegene romantische Wellness- und Spa-Hotel Molitors Mühle. In der ehemaligen Mühle geht es relaxed zu.

Der traditionsreiche Familienbetrieb ist komfortabel ausgestattet und verfügt über eine traumhafte Seeterrasse, ein Kaminzimmer, einen Wintergarten und vieles mehr. Besonders entspannend ist die großzügige Wellness-Oase – rund 1300 Quadratmeter – mit Hallenbad, Fitnessraum und Saunalandschaft. Die Pfahlsauna im Badesee lässt die Herzen aller Saunaliebhaber höher schlagen. Für Genießer bietet das Hotel neben exklusiven, kulinarischen Genüssen auf Wunsch auch vegetarische und Diätküche sowie eigene Riesling-Weine aus der Wehlener Sonnenuhr.

Wellness und Romantik. Gewinnen Sie drei Übernachtungen für zwei Personen (So. - Mi.) mit Halbpension im Wellness- und Spa-Hotel Molitors Mühle. Nicht einlösbar an Feiertagen oder in Ferienwochen. Tel. 0 13 78 / 80 66 89 – Stichwort: „Vulkaneifel“

Leipzig mit allen Sinnen kennenlernen: Das Arthotel ANA Symphonie in Leipzig

+ Tradition trifft auf modernes Design: Das Arthotel Ana Symphonie in Leipzig wurde Anfang September neu eröffnet. © nh Das neu eröffnete Arthotel ANA Symphonie liegt zentral zwischen Marktplatz und dem beliebten Barfußgässchen. Mit seiner prägnanten Fassade aus Naturstein und dem frechen Interior treffen hier Tradition auf modernes Design und Wohlfühl-Ambiente auf High-Tech. Auf drei Etagen stehen 97 Zimmer inklusive Badezimmer mit Fußbodenheizung bereit. Die Räume sind ausgestattet mit schallisolierten Fenstern, Klimaanlage und einem 40 Zoll-Smart TV mit Entertainment-Center und persönlichem W-LAN-Hotspot. Die Gäste können sich bei einem leckeren Frühstück, das auch eine Live Cooking Station beinhaltet, für einen aufregenden Tag in der City stärken – zum Beispiel mit Kaffee-Spezialitäten aus dem Hause Dallmayr.

Ausgerüstet mit der drei Tage lang gültigen Leipzig Card heißt es für die Gewinner dann „freie Fahrt“ durch die Sachsenmetropole – egal, ob mit der Straßenbahn, dem Bus oder den Nahverkehrszügen (RE, RB, MRB). Auch bei vielen Sehenswürdigkeiten können die Gäste profitieren: Die Welcome Card bietet Preisvorteile oder gar freien Eintritt in viele Museen, in den Zoo, bei Rundfahrten oder auch in Restaurants und beim Shoppen in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften der Stadt.

Leipzig erleben: Gewinnen Sie zwei Übernachtungen für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder (unter 14 Jahre) im neuen Arthotel ANA Symphonie Leipzig inklusive der Leipziger „Welcome Card“. Tel. 0 13 78 /80 66 88 – Stichwort: „Leipzig“

Kostenhinweis : Ein Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 50 Cent, die Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen. Die Gewinnspielgutscheine sind nicht bar auszahlbar oder übertragbar und einlösbar zu allen verfügbaren Terminen nach Absprache . Die Gültigkeit dieser Gutscheine beträgt – soweit nicht anders vermerkt – ein Jahr ab dem Tag der Ausstellung. An- und Abreisekosten gehen zu Lasten der Gewinner.

Die Gewinner vom 1. Oktober:

Siegfried Wöhlert aus Baunatal (Jess am Meer), Sonja Ochs aus Dautphetal (Das Goldberg) und Hans Burdzik aus Eschwege (Seehotel). Wir wünschen viel Spaß auf Ihrer Reise!