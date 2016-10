Anrufen und Kurztrip nach Hamburg gewinnen

+ © nh Stilvoller Eingang: Wer das Hotel Smolka betritt, darf über einen roten Teppich laufen. © nh

Wollen Sie einen Kurztrip in die größte Hansestadt Deutschlands gewinnen? Dann rufen Sie von Samstag, 29.10. bis Montag, 31.10.2016, 23:59 Uhr, unser Glückstelefon an und gewinnen Sie Ihren Kurzurlaub!

Vier-Sterne-Auszeit mitten in Hamburg – im Hotel Smolka die hanseatische Lebensart genießen

Ein Hauch von Extravaganz mitten in Harvestehude: Mit seiner stilvollen Eleganz passt das Hotel Smolka perfekt ins schöne Hamburger Viertel an der Außenalster. Der persönliche Charme des Hauses gemeinsam mit dem zuvorkommenden Service macht den Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis. Die Gäste schätzen das mit viel Fingerspitzengefühl auf die charaktervolle Architektur der Gründerzeit abgestimmte Interieur und die liebevoll arrangierten kleinen Blickfänge im ganzen Haus.

In einem der attraktivsten Stadtteile Hamburgs bietet das Smolka 37 individuelle Zimmer mit 4-Sterne-Komfort. Ob Kultur, Shopping oder Geschäftsreise – dank seiner zentralen, ruhigen Lage ist das Smolka der ideale Ausgangspunkt um Hamburg zu entdecken. Die nächste U-Bahn Station (Eppendorfer Baum) zu allen Sehenswürdigkeiten ist in wenigen Gehminuten zu erreichen. In Fußnähe liegen die Außenalster, Eppendorfs Einkaufsstraßen mit zahlreichen Designerboutiquen oder Hamburgs größter und schönster Wochenmarkt, der Isemarkt.

Gewinnen Sie zwei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Frühstück im Hotel Smolka im Stadtteil Harvestehude in Hamburg. Tel. 0 13 78 / 80 66 85 – Stichwort: „Smolka“



Kostenhinweis: Ein Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 50 Cent, die Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen. Die Gewinnspiel-Gutscheine sind nicht bar auszahlbar oder übertragbar und einlösbar zu allen verfügbaren Terminen nach Absprache. Die Gültigkeit dieser Gutscheine beträgt – soweit nicht anders vermerkt – ein Jahr ab dem Tag der Ausstellung. An- und Abreisekosten gehen zu Lasten der Gewinner.

Die Gewinner vom 15. Oktober: Sylvia Hörle aus Weilburg (Leipzig), Elke Triller aus Meinhard (Mühlhausen) und Sabine Meier aus Bielefeld (Vulkaneifel). Wir wünschen viel Spaß auf Ihrer Reise!