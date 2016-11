13 hervorragende Hotels und Reisen

Reisetipp:

Nutzen Sie die Gunst der 24 Stunden. Im Secret SuperSale gibt es noch bessere Preise für ausgesuchte Spitzenhotels und traumhaft exklusive Reisen inklusive Flug. Jedes Angebot endet nach nur einem Tag. Melden Sie sich jetzt kostenlos bei HNA präsentiert Secret Escapes an und profitieren Sie von den einmaligen Angeboten mit bis zu 70% Rabatt.

Dem Kolonialcharme und der einzigartigen Landschaft Vietnams erliegen, im Designhotel in Berlin Großstadtluft schnuppern, sich wie ein Star in einer Maledivenvilla fühlen oder die berühmten Weine der Toskana verkosten? Das alles ermöglicht Ihnen Secret Escapes, präsentiert von HNA, und noch dazu mit außergewöhnlich hohen Rabatten am Super-Sale Donnerstag. Nur am Donnerstag werden ausgewählte Reisen präsentiert, die garantiert einen sehr hohen Preisnachlass bei extrem hohem Komfort bieten.

Das Portal spürt ein Boutique-Landhotel genauso leidenschaftlich auf wie ein modernes Design-Hotel in der City, ein edles 5-Sterne-Wellnesshotel in den Bergen oder tropische Strandferien fernab der Zivilisation. Bei der Auswahl der Partner steht die Qualität im Vordergrund und Secret Escapes bietet ausschliesslich Angebote von 4- und 5-Sterne-Hotels an.

+ Mitglieder können sich unterwegs immer auf unerwartete Nettigkeiten gefasst machen: Gut möglich, dass Sie bei der Ankunft eine Flasche Sekt auf dem Zimmer haben oder gar mit einem Zimmer-Upgrade überrascht werden. Bis zu 70% sparen Sie als Mitglied beim Luxusreiseclub Secret Escapes im Vergleich zu anderen Anbietern. Wie funktioniert das? Selbst die besten Hotels dieser Welt möchten keine leeren Zimmer. Die Experten von Secret Escapes wählen per Hand 4- und 5-Sterne Hotels, die aus der Masse herausstechen und den Gästen etwas Besonderes bieten. Hier sehen Sie jede Woche die attraktivsten Deals. Viele weitere traumhafte Angebote finden Sie unter: secretescapes.hna.de

Inspiration per E-Mail

Damit Sie kein Angebot verpassen, informieren wir Sie regelmäßig per E-Mail über die besten Deals. Die Preise sind nur für Mitglieder sichtbar und im angebotenen Zeitraum nirgendwo anders zu finden. Anmelden können Sie sich kostenlos ganz einfach mit einer gültigen E-Mail-Adresse über www.secretescapes.HNA.de. Im Gegenzug erhalten Sie Zugriff zu den besten Preisen für die schönsten Urlaubsziele weltweit.

Kostenlos Mitglied werden:

Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an, und fangen Sie an zu träumen.