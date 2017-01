Übernachten wie im Märchen!

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei HNA präsentiert Secret Escapesan und sparen Sie z.B. bei einem Aufenthalt an der mecklenburgischen Seenplatte bis zu 70 Prozent im Vergleich mit anderen Anbietern.

Mitten im malerischen Naturpark Our im Norden Luxemburgs erwartet Sie das schön restaurierte und luxuriös ausgestattete Schloss Urspelt. Es kann auf eine 200-jährige Geschichte zurückblicken, wobei es seine heutige Gestalt in erster Linie im Laufe des 19. Jahrhunderts erhielt – einschließlich der prächtigen Ulmenallee, die mittlerweile als Seltenheit gilt. Nach einem 60 Jahre langen Dornröschenschlaf ist das Schloss 2008 in 4*-Glanz als nationales luxemburgisches Monument wiederauferstanden. Heute können Sie hier in romantischem Ambiente umgeben von herrlicher Landschaft und Ruhe ausspannen.

Spaziergänge und Ausflüge in die Umgebung bieten sich ebenso an wie Wellness im Hamam, in der Sauna oder bei einer Spa-Behandlung. Gönnen Sie sich eine Massage oder Beautyanwendung und entspannen Sie anschließend im Ruheraum, bevor Sie sich den kulinarischen Höhenflügen des Küchenchefs Nicolas Thomas im Schloss Restaurant hingeben. Am Abend lockt die U Lounge-Bar im Gewölbekeller des Schlosses, wo Sie bei Kerzenschein und Musik feine Weine oder Ihren Lieblingsdrink serviert bekommen.

Authentischer Schlossurlaub in Luxemburg – inkl. Frühstück & Extras – Sie sparen 35% Mehr erfahren!

Bis zu 70% sparen Sie als Mitglied beim Luxusreiseclub Secret Escapes im Vergleich zu anderen Anbietern. Wie funktioniert das? Selbst die besten Hotels dieser Welt möchten keine leeren Zimmer. Die Experten von Secret Escapes wählen per Hand 4- und 5-Sterne Hotels, die aus der Masse herausstechen und den Gästen etwas Besonderes bieten. Hier sehen Sie jede Woche die attraktivsten Deals. Viele weitere traumhafte Angebote finden Sie unter: secretescapes.hna.de

Inspiration per E-Mail

Damit Sie kein Angebot verpassen, informieren wir Sie regelmäßig per E-Mail über die besten Deals. Die Preise sind nur für Mitglieder sichtbar und im angebotenen Zeitraum nirgendwo anders zu finden. Anmelden können Sie sich kostenlos ganz einfach mit einer gültigen E-Mail-Adresse über www.secretescapes.HNA.de. Im Gegenzug erhalten Sie Zugriff zu den besten Preisen für die schönsten Urlaubsziele weltweit. Kostenlos Mitglied werden: Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an, und fangen Sie an zu träumen.