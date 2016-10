Kennen Sie uns schon aus dem TV?

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei HNA präsentiert Secret Escapes an und sparen Sie z.B. bei einem atemberaubenden Trip ins sagenhafte Island bis zu 70 Prozent im Vergleich mit anderen Anbietern.

Mitten in der Altstadt von Amsterdam, am belebten Platz Leidseplein aus dem 17. Jahrhundert und Amsterdams romantischem Grachtengürtel, liegt das Hampshire Hotel Amsterdam American. In einem historischen Jugendstilgebäude aus dem Jahr 1902 liegen die eleganten Zimmer sowie die legendäre Bar Americain und gleichnamiges Café. Schon um die letzte Jahrhundertwende trafen sich hier Schriftsteller, Künstler und Schauspieler zu einem Drink oder einem koffie verkeerd, dem landestypischen Milchkaffee.

+ Spazieren Sie über den Leidseplein vorbei an den Theatern und durch den Vondelpark. Im nahe gelegenen Van Gogh Museum ist die umfangreichste Sammlung des berühmten Künstlers zu sehen, auch die Sonnenblumen, die er für Paul Gauguin malte. Das Stedelijk Museum gilt als das MoMA von Amsterdam. Einige der berühmtesten Werke sind The Beanery von Edward Kienholz wie auch Arbeiten von Malevich, Matisse und aus der Bauhaus-Zeit. Im Rijksmuseum hängen Die Nachtwache von Rembrandt, sowie Meisterwerke von Vermeer und Frans Hals. Erkunden Sie die romantischen Grachten und machen Sie eine Rundfahrt vorbei an den wunderschönen alten Grachtenhäusern aus dem 17. Jahrhundert. Der Anlegeplatz für die Sightseeing-Boote befindet sich quasi direkt vor Ihrer Tür.

