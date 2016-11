Gönnen Sie sich eine ganz besondere Winterzeit – jetzt buchen & sparen!

+ © Secret Escapes Ltd © Secret Escapes Ltd

Weit oben auf einem Hochplateau in den Kärntner Nockbergen versteckt sich das idyllische Almdorf Seinerzeit. Traditionelle Almhütten und bezaubernden Chalets und Restaurants sowie ein romantisches Alm-Spa bilden den Rahmen für Ihr perfektes Hideaway. Das exklusive Almdorf besticht mit seinem atemberaubenden Panoramablick, den Sie von Ihrem Chalet, den Restaurants und der Panoramasauna aus genießen. Freuen Sie sich auf eine Auszeit mit klarer Bergluft, weiter Sicht, außergewöhnlichem Service und unwiderstehlich gutem Essen sowie auf gemütliche Abende bei knisterndem Ofenfeuer.

Die Almhütten im Almdorf Seinerzeit bezaubern mit ihrem alpinen Charme, luxuriöser Ausstattung, liebevollen Details und fantastischem Bergblick. Genießen Sie in den Stuben der Restaurants traditionelle Kärntner sowie gehobene österreichische Küche – zubereitet aus regionalen Produkten und ausgezeichnet mit einer Haube und 14 Punkten von Gault Millau. Die Umgebung mit dem UNESCO-Biosphärenreservat Nockberge lädt zum Wandern, Golfen und im Winter auch Skifahren, Eislaufen oder Rodeln ein. Und nach einem herrlichen Tag in der Bergwelt lockt das Almdorf mit einer Massage oder in die Panoramasauna, um dort ganz entspannt die Zeit zu vergessen.

