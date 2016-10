Tageszimmer im Hotel kann sich lohnen

Stop-over oder Städtetrip

Wer sich als Vielflieger in der Zeit bis zur nächsten Verbindung lieber erholen will, als sinnlos im Terminal zu warten, sollte sich bei einem Hotel in der Nähe nach einem Tageszimmer erkundigen. Doch auch für andere Gelegenheiten kann sich die Variante durchaus lohnen.

Berlin (dpa/tmn) - Für Passagiere mit einem langen Aufenthalt am Flughafen kann sich ein Tageszimmer in einem Airport-Hotel lohnen. Solche Zimmer werden statt für eine Nacht nur für einige Stunden vermietet, erklärt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga.

Tageszimmer könnten auch zur Erholung auf Städtetrips oder als ruhiger Arbeitsplatz bei Geschäftsreisen infrage kommen. Vor allem Geschäftsleute nutzen das Angebot - für Konferenzen und Meetings. Das Modell ist nicht neu. Online-Portale wie ByHours, Between9and5 oder Dayuse sind auf die Suche nach entsprechenden Angeboten spezialisiert.

