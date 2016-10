Urlaub macht glücklich und gesund – 5 Tipps zum Sparen

+ © Secret Escapes Ltd © Secret Escapes Ltd

Reisen ist Leben, sagt man. In Zeiten, in denen ein Termin den anderen jagt, in denen wir unser Handy ständig dabei haben und von überall auf der Welt E-Mails checken können, ist Urlaub und unsere Erholung wichtiger als jemals zuvor. Das sind die 5 wichtigsten Dinge, die Reiseexperten von Secret Escapes empfehlen, um wirklich erholt aus dem Urlaub zu kommen und richtig davon zu profitieren.

Gesundheit stärken

Die Farben des Meeres wirken stressmindernd, sie beruhigen und entkrampfen uns. Auch das Rauschen der Wellen hat einen ähnlichen Effekt. Ärzte bestätigen, dass Patienten von einem Aufenthalt am Meer vitaler zurückkommen. Die Gründe sind vielfältig: staub- und pollenärmere Luft lässt Menschen mit Allergien durchatmen und das Küstenklima stimuliert unser Immunsystem.

Tipp: Von der kühlen Nordseebrise im Sommer bis zur Wintersonne in Südafrika finden Sie bei Secret Escapes vielfältige Angebote und das passende Klima für Ihre Gesundheit.

Kreativät fördern

Urlaub bietet die Möglichkeit, sich einmal nur auf die unmittelbare Umgebung zu besinnen. Ohne die ständige Ablenkung von E-Mails und sozialen Medien steigert sich nachweislich unsere Konzentrationsfähigkeit und Kreativtät. Je abgeschiedener das Hotel und je exotischer die Destination, desto eher gelingt das Abschalten und das Schöpfen von neuer Inspiration.

Tipp: Ob Strandvilla auf Mauritius oder idyllische Abgeschiedenheit in Tirol – für den nötigen Abstand zum Alltag finden die Reiseexperten von Secret Escapes wöchentlich neue, inspirierende Orte für Sie.

Attraktivität steigern

Gebräunte Haut, vom Meersalz gewellte Haare, ein entspanntes Lächeln im Gesicht – wer aus dem Urlaub kommt strahlt Ruhe und Erholung aus und wirkt tatsächlich attraktiver.

Tipp: Unterstreichen Sie die Zeichen von Urlaub und steigern Sie Ihre Attraktivtät durch wohltuende Massagen oder Schönheits-Anwendungen vor Ort. Auf Secret Escapes finden Sie Hotels mit umfangreichen Wellness-Angeboten und kostenfreien Zusatzleistungen für Mitglieder, z.B. Spa-Zugang oder Wellness-Gutscheine.

Jobzufriedenheit unterstützen

Eine Auszeit wirkt sich auch positiv auf die Zufriedenheit im Job aus. Studien belegen, dass erholte Mitarbeiter motivierter und effektiver arbeiten, Probleme besser lösen und auch im Team eher den Kollegen helfen. Setzen Sie nicht nur auf eine einzige und lange Reise im Jahr: Für die seelische Balance und Ausgeglichenheit im Büro ist es gesünder, immer wieder über das Jahr verteilt mehrere Tage Urlaub zu machen.

Tipp: Es muss nicht immer über den großen Teich gehen, um den nötigen Abstand zu bekommen. Auch in Europa gibt es karibisch anmutende Strände für die perfekte Erholung.

Glücksmomente schaffen

Besondere Momente wie ein romantisches 4-Gänge-Dinner oder das Zimmerupgrade in die Junior-Suite hinterlassen nachhaltige Eindrücke und lösen Glücksgefühle in uns aus. Sie unterstützen die Wahrnehmung der Auszeit und den Abstand zum Alltag zusätzlich.

Tipp: Bei Secret Escapes Angeboten erhalten Sie exklusive Extras, die Ihren Aufenthalt zu etwas ganz Besonderem machen.

