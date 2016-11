Alonso-Einlage: Wagen abgestellt, auf Klappstuhl gesetzt

und eine Kamera bedient

+ © Sebastiao Moreira Fernando Alonso musste wieder einmal nach einem Motorschaden seinen Rennwagen abstellen. Foto: Sebastiao Moreira © Sebastiao Moreira

São Paulo (dpa) - Fernando Alonso hat es wieder getan. Diesmal aber schon im Training. Legendär sind die Bilder von vor einem Jahr, als sich der zweimalige Formel-1-Weltmeister nach einem Motorschaden an seinem McLaren kurzerhand auf einem Klappstuhl in Brasilien sonnte.

Diesmal nahm er wieder Platz am Streckenrand des Autodrómo José Carlos Pace. Alonso sorgte für die Sondershow am Rande der Einstimmung auf die mögliche WM-Entscheidung in São Paulo. "Stoppt sofort das Rennwochenende", forderte selbst der Mercedes-Rennstall per Twitter mit einem Augenzwinkern: Alonso habe soeben den Großen Preis Brasilien gewonnen.

Im zweiten Freien Training musste Alonso seinen Wagen erneut abstellen. Statt zurück in die Box zu gehen, schaute der Spanier sich interessiert die fahrenden Kollegen erstmal eine Weile hinter einer Absperrung an, ehe er sich tatsächlich wieder auf einem Klappstuhl niederließ.

Diesmal aber sogar samt Bildschirm und Sichtschutz. Zudem gab ihm der dort eigentlich beschäftigte Mitarbeiter auch noch leuchtend gelbe Kopfhörer; von dort wurde eine Kamera bedient. Einmal ausgerüstet und gerade ohne Beschäftigung, ließ Alonso sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Für die anschließenden Wackelbilder entschuldigte er sich allerdings brav und umgehend mit einer Verbeugung im Sitzen.

