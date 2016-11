Basketball-Meister Brose Bamberg in Kaunas ohne Chance

Euroleague

+ © Valda Kalnina Spielmacher Maodo Lo verlor mit Brose Bamberg in Litauen. Foto: Valda Kalnina © Valda Kalnina

Kaunas (dpa) - Im Kampf um das Viertelfinale in der Euroleague verlieren die Basketballer von Brose Bamberg weiter an Boden. Der deutsche Meister kassierten bei Zalgiris Kaunas eine 72:86 (39:47)-Niederlage.

Erfolgreichster Werfer der Franken war Daniel Theis mit 15 Punkten, Janis Strelnieks kam auf 14 Zähler. Lediglich im ersten Viertel hielten die Gäste mit den Litauern mit.

In der Tabelle hat das Team von Trainer Andrea Trinchieri, das dreimal nur mit einem Punkt verlor, weiterhin nur zwei Siege, aber mittlerweile sieben Niederlagen auf dem Konto. Die ersten acht von 16 Teams erreichen das Viertelfinale. Das nächste Heimspiel der Franken in der Euroleague steht am 1. Dezember an. Dann ist das Spitzenteam von ZSKA Moskau zu Gast.