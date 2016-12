76:82 gegen Jena! Für die BG geht der „Lokhallen-Fluch“ weiter

+ Harter Einsatz von Scott Eatherton: Der Göttinger Center hat sich den Ball geschnappt und setzt sich gegen Jenas aus Göttingen stammenden Julius Wolf durch. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Der „Lokhallen-Fluch“ hat weiter Bestand. Nach fünf Niederlagen im vergangenen Jahr ging für die BG Göttingen auch das erste der beiden Spiele in diesem Jahr verloren. Gegen Science City Jena setzte es vor mit 3700 Zuschauern ausverkaufter Halle eine verdiente 76:82 (40:46)-Niederlage. Im Mittelpunkt der Kritik stand neben einem eigenen zu schwachen Auftritt die zumindest teilweise umstrittene Leistung(?) der drei Unparteiischen, die sich den Zorn der Fans zuzogen.

0:5 – so einen Start hatten sich die BGer nicht gewünscht. Scott Eatherton sorgte mit den ersten Freiwürfen für die ersten Punkte, doch erneut zog Jena auf 7:4 weg, und Jesse Sanders handelte sich sein schon zweites Foul ein. Mit zwei Dreiern von Leon Williams hielten die Göttinger dagegen, führten erstmals 15:14. Aber die Thüringer blieben dran, machten den Veilchen das Leben super-schwer. Benas Veikalas netzte zum Viertelstand von 22:19 ein.

Acht Punkte von Jenkins

Und genauso schlecht wie das erste Viertel begann, starteten die BGer auch ins zweite. Jenas Julius Jenkins scorte die ersten acht Punkte für die Gäste, Trainer Johan Roijakkers reagierte mit einer Auszeit. Doch es half wenig bis nichts, die Gäste spielten eine harte Defensive, ließen die Göttinger wenig zur Entfaltung kommen. Dazu gesellten sich einmal mehr zu viele Ballverluste – nach den ersten 20 Minuten waren es bereits wieder elf. Sanders erhielt sein drittes Foul, nachdem er den Ball an der Mittellinie vertändelte und noch Jenas Wayne Bernard beharkte – nicht Sanders‘ Tag!

Danach bekamen die Veilchen fast gar nichts mehr auf die Reihe, agierten ohne Konzentration in der Offensive, was das Team von Coach Björn Harmsen dazu nutzte, langsam immer weiter davonzuziehen. 40:31 nach 16 Minuten für die Gäste. Dominik Spohr brachte die BG auf 37:42 heran, doch das strukturiertere Spiel zeigten eindeutig die Jenaer. Zwar hatten die Göttinger zur Pause bei den Rebounds (17:12) die Nase vorn, doch die Thüringer hatten mit starken 60 Prozent (zu 45) klar die bessere Trefferquote und ebenso die bessere Dreier-Quote (60:30 Prozent). Ein vor allem bitteres zweites Viertel für die Veilchen. „Wir spielen zu soft“, meinte der noch verletzte BGer Andrej Mangold.

Bis auf zwei Zähler heran

Ein kleines bisschen Hoffnung gab es zu Beginn der zweiten Hälfte, als Adam Waleskowski und Sanders auf 44:46 verkürzten. Per Dreier sorgte Center Eatherton fürs 47:49, doch nur wenig später war´s um die kleine BG-Herrlichkeit schon wieder geschehen. Jenkins traf seinen vierten Dreier für die Gäste, da stand´s 52:62. Immer wieder versuchten sich die BGer mit riskanten Anspielen unter den Jenaer Korb, was wiederholt misslang. Mit 18:21 ging auch das dritte Viertel an das Harmsen-Team.

Kurz nach Beginn des letzten Viertel zog Jenas BBL-Topscorer Marcos Knight sein viertes Foul, wenig später auch der Ex-Göttinger Julius Wolf. Veikalas brachte die BG auf 66:70 – die Lokhalle wurde zur „Lokhölle“. Doch dann kamen auch noch die Schiedsrichter ins Spiel – nicht zugunsten der Göttinger. Mönninghoff wurde dreimal attackiert – kein Foul gepfiffen. Jenas Oliver Clay legt nochmals Mönninghoff – die „Refs“ geben „technisches Foul“ gegen den Göttinger wegen einer „Schwalbe“ (Flopping).

„Schieber, Schieber“, gellte es durch die Lokhalle. Die Zuschauer waren außer sich, die drei Unparteiischen agierten in den Augen der Fans nicht ausgewogen. „Ohne Schiris habt ihr keine Chance“, schrieen die BG-Fans. Nach Sanders‘ fünftem Foul nimmt die BG-Niederlage ihren Lauf. Die Niederlage der Veilchen war wegen der eigenen Fehlleistungen verdient, aber sie waren nicht ganz alleine dafür verantwortlich…

BG: Williams 6, Veikalas 12, Ruoff 21, Spohr 3, Carter 9, Schwarz, Mönninghoff, Waleskowski 4, Borchers , Sanders 5, Eatherton 16, Grüttner.

Jenas beste Werfer: Jenkins 23, Bernard 15, Knight 15. (haz/gsd)