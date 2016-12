76:84 in Bayreuth! Riesen-Kampf der BG wird nicht belohnt

+ Energisch: Der BGer Jesse Sanders dribbelt erfolgreich an Bayreuths Nate Linhart vorbei auf dem Weg zum gegnerischen Korb. Foto: gsd

Bayreuth. Diese Niederlage nimmt der BG Göttingen niemand krumm! Beim BBL-Überraschungsteam medi Bayreuth verloren die Veilchen zwar am Ende mit 76:84 (39:45), doch vor 3119 geradezu entfesselten Zuschauern zeigte die Mannschaft von Trainer Johan Roijakkers eine phantastische Leistung mit dem einzigen kleinen Makel, dass die Franken eben noch einen Tick besser waren. Ein bärenstarker Göttinger Auftritt wurde letztlich nicht belohnt.

Die BGer hatten Malte Schwarz wieder dabei, der jedoch nicht in der Startformation stand. Aus der markierte Jesse Sanders die ersten Punkte für die Veilchen, die einen bemerkenswert guten Start erwischten, zunächst mit 6:0 und dann mit 8:2 in Front zogen. Den ersten Dreier der Oberfranken durch Lewis konterte Benas Veikalas mit dem ersten für die BG sofort. Medi-Coach Raoul Korner reagierte, wechselte gleich dreimal. Ein Glücks-Dreier von Basti Doreth brachte den Bayreuthern das 10:13, doch die Veilchen hielten das beste Dreier-Team der Liga trotzdem diesbezüglich gut in Schach – und Alex Ruoff zeigte, dass er auch Dreier kann. So lagen die Göttinger bis 15 Sekunden vor Viertelende immer vorn, mussten erst dann die erste Heim-Führung durch Robin Amaize zum 21:20 hinnehmen.

Werte ausgeglichen

Die Veilchen traten auch im zweiten Viertel weiter sehr griffig, konzentriert und willig auf, boten dem Überraschungsteam richtig gut Paroli. Zum 27:25 für die BG traf dann endlich auch der bis dahin erneut glücklose Adam Waleskowski. Und die Veilchen blieben dran, Scott Eatherton, der nicht recht ins Spiel kam, traf 31:32-Anschluss. Veikalas glich mit seinem zweiten Dreier aus zum 36:36, die Göttinger ließen sich nicht abschütteln. Das „Instant Replay“ mussten die Referees beim Dreier von De’Mon Brooks bemühen – sie waren sich nicht sicher, ob er auf der Linie stand oder nicht. Aus BG-Sicht bitter: Sein Dreier zählte. Erst in der Endphase der zweiten Viertel vermochten sich die Franken dann leicht abzusetzen, so dass mit einem 44:39 für sie in die Pause ging. Bis dahin waren auch fast die statistischen Werte beider Teams annähernd ausgeglichen, was belegt, wie sie sich auf absoluter Augenhöhe begegneten.

Nach dem Wechsel ging der beherzte Auftritt der BG weiter. Bayreuth lag zunächst weiter in Führung, doch beim 51:51 gelang Darius Carter der Ausgleich und wenig später per Dreier(!) sogar die 54:53-Führung, was auch Ruoff zum 56:55 gelang. Probleme hatte die BG jedoch mit Trey Lewis und dem Ägypter Assem Marei, die sie kaum zu stoppen vermochte. Drei „fifty-fifty“-Entscheidungen der Schiedsrichter fielen zu Ungunsten der Veilchen aus, wodurch die Franken nun langsam davonzogen. Dazu kamen mehrere zweite Chancen, die die medi-Akteure nutzten. 67:58 nach 30 Minuten, die Oberfrankenhalle war wahrlich eine ohrenbetäubende „Hölle“ – so laut wie ein startender Jet.

Kraft aus einer Niederlage

Scott Eatherton scorte zwar die ersten vier Zähler im Schlussviertel, doch Andy Seiferth warf medi mit einem Drei-Punkt-Spiel wieder 69:62 nach vorn. Doch die Veilchen zeigten eisernen Kampfgeist, Ruoff und Jesse Sanders (per Dreier) brachten die Gäste auf 67:69 heran. Und Veikalas sorgte wieder für eine Wende mit seinem Dreier zum 72:71 für die BG. Eine Nervenschlacht in den letzten Minuten: Die BG konnte drei Angriffe nicht verwerten, Bayreuth führte knapp zwei Minuten vor Schluss 77:72. Die BG gab sich nicht geschlagen, hielt bis in die letzten Sekunden hart dagegen. Sanders brachte die Veilchen nochmal auf 74:78 heran, doch das bessere Ende hatten dann die Franken, die ihren sechsten Heimsieg in Folge feierten, für sich. Sie qualifizierten sich damit auch bereits für das Pokal-Viertelfinale im Februar 2017. Der BG, die sich besser als bei manchem Sieg präsentierte, bleibt eine Niederlage, aus der sie trotzdem viel Kraft schöpfen kann.

BG: Williams 2, Veikalas 13, Ruoff 20, Spohr, Menzel, Carter 13, Schwarz, Mönninghoff 2, Waleskowski 8, Sanders 10, Eatherton 8.

Beste Bayreuther: Lewis 22, Marei 20, Anderson 16. (gsd)

Von Helmut Anschütz