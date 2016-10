83:92 gegen Bonn: Schmerzliche Heimpleite für die BG Göttingen

+ Voller Einsatz gegen sein früheres Team: Der Neu-Göttinger Benas Veikalas (6) zieht zwischen Filip Barovic (links) und Johannes Richter (8) zum Bonner Korb. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Die zuletzt guten Kritiken aus den Spielen in Oldenburg und in Bamberg konnte die BG Göttingen im zweiten Saisonheimspiel gegen die Telekom Baskets Bonn nicht rechtfertigen. Gegen die Rheinländer bezogen die Veilchen vor 3104 Zuschauern eine empfindliche und ernüchternde 83:92 (39:44)-Heimpleite.

Nach dem 0:2-Rückstand erwischte die BG den besseren Start gegen das ehemalige Team der Neu-BGer Benas Veikalas und Andrej Mangold. Und es schien so, als wolle Veikalas das Match fast im Alleingang gewinnen. Im ersten Viertel netzte der Litauer drei seiner vier Dreier ein, dazu trafen auch Leon Williams und Adam Waleskowski von jenseits des Perimeters. Die Veilchen waren im „flow“ in dieser sehr intensiv geführten Partie, die immer wieder von harten Duellen geprägt war. Jeder Ballgewinn wurde bejubelt, es kam drauf an, wer die Nerven behält. 22:20 lag die BG nach den ersten zehn Minuten vorn.

Vier Minuten hielt die Führung auch im zweiten Viertel an, dann verloren die Göttinger langsam den roten Faden. Bonns Aggressivität setzte sich durch, beim 27:26 gelang den Rheinländern die zweite Führung seit dem Spielbeginn. Center Scott Eatherton drehte die enge Partie wieder, aber in der Folge zog Bonn dank eines 13:1-Laufes auf 44:33 weg. Ernüchterung bei den Göttingern, die zu viele Gäste-Rebounds (17) zuließen, aber zur Pause 15:10-Assists verbuchten. Mit 50 Prozent war auch die Dreierquote gut, doch das Team von Coach Predrag Krunic lag nach 20 Minuten 44:39 vorn.

Dummes Drei-Punkte-Spiel

Dumm, dass die BG zu Beginn der zweiten Hälfte ein „Drei-Punkt-Spiel“ der Bonner zuließ. Mathis Mönninghoff und Eatherton sorgten zwar kurzzeitig für eine Wende (48:47), aber Ryan Thompson konterte für die Baskets mit sechs Zählern, legte sich danach mit den BG-Fans an, die ihn folglich auspfiffen. Bei der BG lief in der Folge immer weniger zusammen, die größere Physis der Gäste machte den Unterschied. Einen ganz unglücklichen Tag hatte Darius Carter an seinem 24. Geburtstag erwischt. Doch auch bei anderen BGern lief wenig zusammen. Die Veilchen ohne Linie – und nach 30 Minuten im 59:70-Rückstand.

Im Schlussviertel wahrten die Baskets ihren Vorsprung, die kraftlose BG hatte einfach nicht mehr das Vermögen, entscheidend dagegen zu halten. Wiederholt setzten sich die Bonner Riesen Ojars Silins, Filip Barovic, Julian Gamble und Johannes Richter (alle über zwei Meter groß) gegen die längenmäßig unterlegenen Göttinger durch. So mussten die Veilchen letztlich eine sehr schmerzliche Heimniederlage einstecken.

Die BG bleibt zuhause sieglos, die Bonner holten mit dem 92:83 ihren ersten Auswärtssieg. „Wir waren einfach zu müde“, kommentierte BG-Trainer Johan Roijakkers. „Ich will meinem Team nichts vorwerfen.“

Ruoff-Rückkehr – (k)ein Thema?

Nachdem sich Ludwigsburg am Freitag plötzlich vom Ex-BGer Alex Ruoff getrennt hat, kursierte dessen Name auch schon wieder heftig unter den BG-Fans. Eine Rückkehr erscheint indes schwierig, wenn nicht gar ausgeschlossen, was natürlich an den Finanzen liegt. Der einstige Göttinger Aufstiegsheld hat in Ludwigsburg und zuvor in Bilbao (1. Liga Spanien) gut verdient. „Ich halte eine Rückkehr für sehr unwahrscheinlich“, meinte BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. Für Ruoffs Rückkehr müsste zusätzliches, externes Sponsoren-Geld akquiriert werden.

BG: Williams 9, Veikalas 14, Spohr 2, Carter 6, Schwarz 3, Mönninghoff 11, Waleskowski 11, Sanders 8, Eatherton 19.

Beste Bonner Werfer: Thompson 21, Barovic 13, Silins 12, Klein 12. (haz/gsd)