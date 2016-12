85:65 gegen Vechta! Dritter Heimsieg für BG gegen Rastamänner

+ Herausragend beim Heimsieg gegen die Rastamänner: Göttingens Alex Ruoff (am Ball) gegen Vechtas Frank Gaines, der ihm fast in den Arm zu beißen scheint. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Die BG Göttingen hat ihren dritten Heimsieg in der Basketball-Bundesliga perfekt gemacht. Vor 3002 Zuschauern gewannen die Veilchen gegen den Niedersachsen-Rivalen SC Rasta Vechta klar mit 85:65 (45:32) und sammelten damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Der Aufsteiger baute zum Ende hin immer mehr ab.

Göttingens Trainer Johan Roijakkers musste auf Malte Schwarz wegen einer Oberschenkelzerrung verzichten. Die ersten Punkte markierten die Gäste, die durch Moses Ehambe zum 3:0 trafen. Alex Ruoff hielt dagegen, netzte den ersten BG-Dreier ein. Die Veilchen kamen auf Touren, Darius Carter traf zum 11:7, Vechtas Christian Standhardinger leistete sich wenig später ein unsportliches Foul gegen Ruoff, das die BGer mit der 15:7-Führung bestraften.

Rasta-Coach Andreas Wagner nahm seine erste Auszeit, besser wurde der Auftritt des Aufsteigers dadurch nur unwesentlich. Benas Veikalas verwandelte den zweiten Göttinger Dreier zum 24:17, Ruoff schickte den nächsten hinterher zum 27:17. Nach dem ersten Viertel hieß es 27:19

Und die BG war weiter heiß. Profitierte dabei auch von den Rebounds, zur Pause lag man da mit 22:13 vorn (am Ende frast unglaublich mit 42:21). Und auch der „Veilchen-flow“ hielt an: Mit einer 12:2-Serie bauten die Südniedersachsen ihren Vorsprung auf 39:25 – zweite Auszeit der Rastamänner, die danach auch aus Göttinger Ungenauigkeiten Profit zogen.

Roijakkers reagierte seinerseits mit einem Time-out beim 39:27. Per „Drei-Punkt-Spiel“ (Zweier plus Freiwurf) bot Ruoff den Gästen die Stirn zum 43:32. Überhaupt: Alex Ruoff zeigte sich in starker Form, wurde damit auch seinem eigenen Anspruch als Führungsspieler gerecht. Adam Waleskowski beendete die erste Halbzeit mit einem Freiwurf zum 45:32-Pausenstand. Darauf ließ sich aufbauen.

Viertes Foul für Ruoff

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte diktierten die Veilchen das Spiel klar. Nach 25 Minuten führten sie mit 51:38, Center Scott Eatherton traf vier Freiwürfe in Folge und auch Waleskowski arbeitete sich nun zu seinen Punkten. Die Göttinger blieben im Fluss, lagen nach 28 Minuten mit 21 Punkten vorn. Allerdings handelte sich Alex Ruoff in der 30. Minute sein viertes Foul ein, Roijakkers beorderte ihn auf die Bank. 63:44 nach 30 Minuten.

Vechta eröffnete den letzten Abschnitt mit einem Dreier von Travis Warech. Ehambe legte einen Dreier nach, der BG-Vorsprung schmolz in dem Maße, wie kurzzeitig die Konzentration nachließ. Rasta-Spielmacher Scott Machado holte sein viertes Foul ab, Mönninghoff hängten die Schiedsrichter ein unsportliches Foul an.

Doch davon ließ sich die BG nicht beirren. Die Göttinger kamen wieder in die Spur und spielten das Match souverän runter, am Ende traf auch noch Leon Williams gegen die nun fast resignierenden Rastamänner. Der Rest war Formsache für die Veilchen, deren Sieg bei minimalen Schwächephasen eigentlich nie in Gefahr war.

Trainer Roijakkers: „Letzte Woche haben wir gegen Gießen Energie und Kampf vermissen lassen. Das war gegen Vechta ganz anders. Dominik Spohr hat ein sehr gutes Spiel gemacht.”

BG: Williams 8, Veikalas 8, Ruoff 21, Spohr 8, Menzel, Carter 6, Mönninghoff 2, Waleskowski 7, Borchers, Sanders 11, Eatherton 14, Grüttner.

Vechtas beste Werfer: Ehambe 14, Standhardinger 11. (gsd)

Von Helmut Anschütz