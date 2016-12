92:76 - BG besiegt Lokhallen-Fluch, Roijakkers verlängert

+ Gewühl unterm Tigers-Korb: Göttingens Adam Waleskowski (am Ball) gegen Tübingens Stanton Kidd (rechts), Alvaro Munoz (11) und Isaiah Philmore (verdeckt). Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Endlich hat‘s geklappt! Die BG Göttingen hat ihren „Lokhallen-Fluch“ besiegt. Vor 3700 Zuschauern in der wieder ausverkauften „Lokhölle“ schlugen die Veilchen die Walter Tigers Tübingen mit 92:76 (46:29). Die BG-Fans quittierten den Heimerfolg bezeichnend mit „Auswärtssieg, Auswärtssieg“-Sprechchören, weil sie sich in der Lokhalle nicht mehr so heimisch fühlen wie früher. Nach dem Spiel gab die BG bekannt, dass der Vertrag mit Chefcoach Johan Roijakkers um weitere drei Jahre bis Ende der Saison 2020/21 verlängert wurde.

Von Helmut Anschütz

Nette Geste vorweg: Für ihre Verdienste für die BG wurden Dreier-Spezialist Robert Kulawick und Marco Grimaldi von BG-Chef Frank Meinertshagen besonderes geehrt – die Veilchen-Fans feierten vor allem „Coolawick“, der die BG in der vergangenen Saison mit sechs Dreiern im letzten Spiel gegen Würzburg vor dem Abstieg rettete.

Veilchen ohne Williams

BG-Coach Johan Roijakkers musste auf Leon Williams verzichten, der sich eine Brustmuskel-Verletzung zugezogen hat. War dies der Grund, warum die Veilchen so nervös anfingen? Jedenfalls gingen die ersten vier Angriffe allesamt daneben und die Fans fühlten sich schon an die Heimpleite gegen Jena erinnert – während Isaiah Philmore die ersten vier Zähler für die Schwaben markierte. Erst Mathis Mönninghoff brach den Punkte-Bann nach 2:40 Minuten und legte den ersten Göttinger Dreier zum 5:4 nach. Stanton Kidds 6:5 für die Tigers war dann schon die letzte Führung für die Gäste. Danach kam die BG gaaaaanz langsam ins Laufen, Benas Veikalas netzte den zweiten Dreier aus der linken Ecke zum 16:10 ein, was Tübingens Coach Tyron McCoy mit seiner ersten Auszeit quittierte. Veikalas und Alex Ruoff beendeten das erste Viertel, Ruoff mit einem nervenstarken Buzzer Beater.

Nach vier Zählern für die Tigers zu Beginn des zweiten Abschnitts legte Adam Waleskowski ein cooles Drei-Punkte-Spiel nach. Als Ruoff den Vorsprung auf zehn Punkte schraubte, hatte McCoy schon wieder die Nase voll – zweite Auszeit. Jesse Sanders erhöhte gegen sein Ex-Team sogar auf 29:17, die Fans feierten die Veilchen. Vor allem Veikalas war „on fire“, erzielte zehn Zähler bis zur Pause. 46:29 nach 20 Minuten, 21:12 Rebounds – das ließ für die zweite Hälfte hoffen. „Die BG bewegt den Ball gut“, freute sich Marco Grimaldi über den Auftritt seines früheren Teams. „Göttingen war in der ersten Hälfte in allen Belangen überlegen“, meinte „Kulle“.

BG stoppt Tübingens Jordan

Nach Sanders‘ Auftakt-Dreier in der zweiten Hälfte kam Tübingen auf. Wichtig auch, dass die BG bis dahin Tigers-Spielmacher Jared Jordan fast vollständig aus dem Spiel nahm. Der Vorlagen-König der BBL (8,5 pro Spiel) kam kaum zur Geltung. Mit vier Freiwürfen baute Eatherton die Führung wieder aus zum 55:37. Nun waren die Veilchen im „flow“, auch Spohr und erneut Schwarz trafen per Dreier, so dass das 67:48 nach 30 Minuten sehr beruhigend war.

Darius Carters Dunk zum 71:51 feierten die Zuschauer mit stehenden Ovationen. Doch Mitte des letzten Viertels schwand ein wenig die Konzentration, die Schwaben verkürzten durch Julian Washburns Dreier zum 62:73. Aus der Ecke beruhigte Mönninghoff die Gemüter wieder mit einem Dreier zum 79:67. Mit zwei Dunks von Eatherton und Carter beschlossen die Göttinger diesen Abend, an dem sie zehn von 21 Dreiern trafen.

BG: Veikalas 15, Ruoff 8, Spohr 5, Menzel, Carter 6, Schwarz 10, Mönninghoff 14, Waleskowski 11, Borchers, Sanders 9, Eatherton 14, Grüttner.

Tübingens beste Werfer: Marin 13, Washburn 11, Kidd 11, Philmore 10. (gsd)

