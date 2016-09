Achtungserfolg im vorletzten BG-Test, neue Termine festgelegt

+ Benas Veikalas

Charleroi. Mit einem Achtungserfolg beendete die BG Göttingen das erste von den letzten beiden Testspielen vorm Start in die Basketball-Bundesliga am kommenden Samstag in Hagen. Beim ehemaligen belgischen Eurocup-Teilnehmer Spirou Charleroi gewannen die Veilchen mit 94:93 (45:51).

Erfolgreichste Punktesammler waren erneut Benas Veikalas und der neue Center Scott Eatherton. Die BG gewann das erste Viertel 31:24, gab das zweite aber mit 14:27 ab. Nachdem die Veilchen das dritte Quarter mit 32:25 für sich entschieden hatte, endete der letzte Abschnitt 17:17. Trainer Roijakkers verzichtete erneut auf den Einsatz von Jesse Sanders und Darius Carter (Knöchel).

BG-Punkte: Williams 13, Veikalas 22, Borchers, Spohr 9, Menzel, Schwarz 6, Mönninghoff 7, Waleskowski 15, Eatherton 22.

Am Samstag (15 Uhr) beschließen die Göttinger ihre Serie der Vorbereitungsspiele mit der Partie im belgischen Bree gegen Limburg United.

Neue Spiel-Termine

Neu terminiert wurden jetzt zwei noch ausstehende Spiele. Bei Meister Bamberg tritt die BG nun bereits am 12. Oktober (Mittwoch) um 20.30 Uhr an. Das Heimspiel gegen Gießen wurde für den 25. November (Freitag) um 19 Uhr in der S-Arena angesetzt.

Ab Montag, den 19. September, gibt es endlich auch Tickets für die ersten Veilchen-Heimspiele. Der Kartenvorverkauf für die Partien gegen den FC Bayern München (3. Oktober) und die Telekom Baskets Bonn (15.10.) startet am Montag um 13 Uhr.

Die Tickets für die anderen Heimspiele werden zu einem späteren Zeitpunkt in den Vorverkauf gegeben. Karten für das Spiel gegen München kosten zwischen 11 und 34 Euro (Spielkategorie A), für die Partie gegen Bonn sind Tickets zwischen 9 und 32 Euro erhältlich (Spielkategorie B). (gsd/nh) Foto: nh