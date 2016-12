In den Armen von LeBron James

Basketball-Bundesliga: Fast unglaubliche Storys von Darius Carter / Im Flugzeug mit Eatherton und Sanders

Göttingen. Mitte August diesen Jahres. Vom Douglas International Airport in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) startet eine Maschine Richtung Frankfurt. An Bord ist unter anderem Darius Carter. Er ist auf dem Weg zur BG Göttingen, seinem neuen Klub in Germany. Was er noch nicht weiß, als der Jet gerade abhebt: Er ist in diesem Flugzeug nicht der einzige neue Spieler der BG Göttingen. Auch Scott Eatherton und Jesse Sanders sind an Bord – nur: Sie kennen sich zu diesem Zeitpunkt nicht, wissen nichts voneinander! Die Aufklärung gibt’s erst am Rhein-Main-Flughafen.

Veilchen-Neuzugang Darius Carter erzählt diese kleine Schmonzette und muss selbst darüber gehörig lachen. Die nächste Story über den Neu-Göttinger ist fast noch besser. Das Neu-Veilchen ist ein guter Bekannter, sogar Freund von LeBron James (31). Der NBA-Superstar und Carter wuchsen im Norden seiner Heimatstadt Akron (Ohio) auf. LeBron bezeichnete Darius in einem Interview als seinen „Cousin“ , auch wenn keine verwandtschaftlich Beziehungen bestehen. Man kennt sich aus Kindheitstagen, man versteht sich, man schätzt sich. „Als LeBron bei den Miami Heat gespielt hat (2010 bis 2014, d. Red.), habe ich ihn mal in seinem Haus besucht“, lächelt der neue Göttinger Power Forward, der als Baby in den Armen des damals etwa achtjährigen LeBron lag. Der Kontakt besteht nach wie vor.

Dazu kommt, dass Carters tatsächlicher Cousin, Maverick Carter, der „Business Manager“ von LeBron James ist. Auch Dru Joyce (früher Oldenburg, Braunschweig, zuletzt Würzburg) zählt zum „inner circle“ von James und Carter. Und wie „dicke“ die Familien sind, zeigt auch dies: In jungen Jahren hat LeBron James Darius Carters Vater Darius senior auf Freiplätzen bewundert, als dieser noch selbst spielte. Ein kleiner Hauch von NBA in Südniedersachsen – man glaubt’s kaum.

Göttingen ist erst die dritte Station von Carter. Sein erster Profi-Job verschlug ihn in die VTB-Liga nach Tbilissi (Georgien). Er machte im Kaukasus aber nur sieben Spiele. „Es gab nicht das Geld, das versprochen war“, erklärt Carter. Also ab auf die Insel Kreta, wohin sein Agent vermittelte. Mit A.G.O. Rethymno Aegean zog er ins griechische Playoff-Viertelfinale ein, unterlag dem späteren Meister Olympiakos Piräus. Und jetzt die Veilchen!

„Es ist großartig in Göttingen“, ist Carter happy. Auto, Wohnung, Essen, Geld – alles super. Man spürt, Carter scheint in sich zu ruhen. Dass er auch für Coach Roijakkers ein dickes Lob übrig hat, wundert da nicht mehr. „Er denkt fast nur an Basketball, das gefällt mir.

Stimmungsvolle BG-Fans

Und die BG-Fans? „Great“, das bedeutet im englischen „großartig“. Gern erinnert sich Carter an das BG-„Heimspiel“ in Braunschweig mit 400 Fans. In Griechenland war es aber kaum schlechter mit den stimmungsvollen Hallen bei Panathinaikos Athen oder in Piräus. Darius Carter – hinter diesem BG-Neuzugang steckt viel mehr, als man vermutet. (gsd)

Von Helmut Anschütz und Walter Gleitze