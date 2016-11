Autogramme für die Fans: BGer schreiben sich die Finger wund

Was tut man nicht alles für seine Fans! An eigentlich freien Montag traten die Spieler von Basketball-Bundesligist BG Göttingen in Mannschaftsstärke zur Autogrammstunde bei der Sparkasse Göttingen an – und gut 250 Veilchen-Anhänger nutzten die Gelegenheit, sich die begehrten Unterschriften von Trainer Johan Roijakkers, Kapitän Dominik Spohr & Co. zu sichern. Darunter auch BG-Fan Pia (27) aus Northeim, die kurz für ein Foto mit dem BG-Coach Zeit hatte. Unterschreiben mussten die Veilchen-Spieler nicht nur auf einem Teil der 1000 pro Spieler gedruckten Autogrammkarten, sondern auch auf weißen und lila Trikots, Schulheften und selbst auf weißen und roten Sportschuhen. (haz/gsd) Foto: gsd

