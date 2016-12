BG-Ladies im DBBL-Pokal: Raus mit sehr viel Applaus

+ Erfolgreichste Göttinger Werferin: Alissa Pierce (am Ball), hier gegen Nördlingens Kimberly Pierre-Louis (4) und Luisa Geiselsöder (links), erzielte 15 Punkte für die Veilchen Ladies. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Es hat nicht sollen sein! Die BG 74 Veilchen Ladies, die noch für eine Riesenüberraschung in der zweiten Runde des DBBL-Pokals gesorgt hatten, als der Basketball-Zweiltigist den Erstligisten Rotenburg Hurricanes rausgeworfen hatte, konnte dieses Kunststück gegen das Erstliga-Schlusslicht TH Wohnbau Angels aus Nördlingen nicht wiederholen. In der Sporthalle der IGS in Geismar, in die die Göttingerinnen ausweichen mussten, unterlagen sie den in allen Belangen körperlich überlegenen Gästen mit 67:86.

Dabei sah es nach dieser deutlichen Niederlage zur Halbzeit beim Stande von 43:42 für die Gastgeberinnen nicht aus. Da waren die 350 Zuschauer noch frohen Mutes, dass dem Team von Trainer Giannis Koukos ein weiterer Coup gegen einen weiteren Erstligisten gelingen könnte.

Koukos der Halle verwiesen

Zu Beginn wirkten die Gastgeberinnen sehr nervös, hatten wohl auch Respekt vor dem Erstligisten, der mit 6:0 in Führung ging. Doch allmählich kamen die BGerinnen ins Spiel und glichen nach fünf Minuten zum 11:11 aus, wenig später gingen sie mit 12:11 in Führung, die sie bis zum Ende des ersten Viertels gar auf 27:21 ausbauen konnten. Mit einem 9:0-Lauf zu Beginn der zweiten zehn Minuten holten sich die Gäste aber die Führung zurück mit dem 30:27. Doch die Göttingerinnen ließen sich nicht abschütteln, antworteten ihrerseits mit einem 9:0-Lauf zum 38:36. Beim Stande von 43:42 wurden die Seiten gewechselt.

Anfang der zweiten Halbzeit hielten die Veilchen Ladies noch gut mit bis zum 50:46, danach folgte allerdings der Einbruch. Nördlingen spielte nun seine körperliche Überlegenheit aus, der BG 74 wollte bis zum Ende des dritten Viertels nach einem 18:0-Lauf der Angels nichts mehr gelingen. Hinzu kamen strittige Entscheidungen der beiden Schiedsrichter, die Koukos auf die Palme brachte und ihm in kurzer Folge zwei technische Fouls und die damit verbundene Ausweisung aus der Halle einbrachte. So standen die Göttingerinnen in den letzten zehn Minuten ohne Coach da. Die Entscheidung nach einem 28:10 in diesem Viertel war zugunsten der Nördlingerinnen gefallen.

Nguyen Manh mit Dreier

Umso erstaunlicher, dass die BG 74 auch ohne Trainer das letzte Viertel ausgeglichen gestalten konnte, am Ende sogar noch die Nachwuchsspielerinnen, die erst 16-jährige Lea Nguyen Manh und die 18-jährige Lia Kentzler, eingewechselt wurden. Und Nguyen Manh setzte mit einem Dreier zum 67:86 den Schlusspunkt unter diese Partie und sorgte dafür, dass der Verlierer mit ganz viel Applaus verabschiedet wurde.

Viertel-Ergebnisse: 27:21, 16:21 - 10:28, 14:16.

BG 74: Pierce 15/davon 1 Dreier, Crowder 12/2, Wiehl, Dobroniak, Nguyen Manh 3/1, Flasarova 8, Pilz 4, Visgaudaite 13/2, Zimmermann 2, Kentzler, Warner 5. (gsd)

Von Walter Gleitze