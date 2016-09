BG-Ladies erst im Dezember in Berlin bei TuSLi

Göttingen. Aufgrund des parallel stattfindenden Bundesjugendlagers, bei dem TUSLI Berlin drei Spielerinnen im Einsatz hat, wird das Auswärtsspiel der BG 74 Göttingen Veilchen Ladies in der Bundeshauptstadt verlegt. Der nächste Ersatztermin ist der 10. Dezember. Allerdings könnte an diesem Wochenende auch die 3. Runde im DBBL-Pokal anstehen, sofern die Veilchen Ladies am 19. Oktober (19.30 Uhr) gegen die Avides Hurricanes Rotenburg/Scheeßel gewinnen sollten. Das nächste Spiel der BG-Ladies ist nun das Heimspiel am 9. Oktober um 16 Uhr im FKG gegen den Barmer TV. (nh)