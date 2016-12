BG-Ladies mit Glücksgriff Warner: „Wir spielen um den Titel mit“

+ Herausragend in der Vorrunde: Verdine Warner (links) spielt bisher eine ganz starke Saison für die Veilchen Ladies. Acht „Double-Doubles“ in elf Spielen sprechen für sich. Fotos: zje/gsd (1) / nh (3)

Göttingen. Diese Frau ist einfach nicht zu stoppen! Welch genialen Fang die Veilchen Ladies mit Verdine Warner (24) getätigt haben, zeigt sich jetzt in der Halbjahres-Statistik. Ohne zu übertreiben, darf behauptet werden: Die 1,96 Meter große Power-Frau mit den raspelkurz geschorenen Haaren ist die Ausnahmespielerin der 2. Basketball-Bundesliga – und wohl nicht nur der Nordstaffel.

Einige Statistik-Werte von „V“, wie sie sich selbst verkürzt nennt und was im Deutschen wie das „Wie“ ausgesprochen wird, sind fast unglaublich. Der Top-Wert sind herausragende acht „Double-Double“ in den bisherigen elf BG 74-Spielen. Das sind zweistellige Werte bei Punkten, Rebounds oder Vorlagen. Bei Verdine Warner, die von der Inselgruppe St. Vincent und den Grenadinen stammt, deren Familie aber in London lebt, sind dies Punkte und Rebounds. „Verdine ist ein Glücksgriff“, sagt auch BG-Ladies-Geschäftsführer Richard Crowder. „Sie ist mega-wichtig für uns wegen ihrer Größe. Durch sie sind wir extrem variabel.“

Bestmarke im Topspiel

Ihre Bestmarke stellte die stämmige Schönheit ausgerechnet im Spitzenspiel gegen die TG Neuss Tigers auf: Starke 26 Zähler und 17 Rebounds (neun defensiv, acht offensiv). Auch gegen Opladen (zweimal: 17+12, 14+15), Krofdorf (18+15), Braunschweig (19+16), Grünberg (19+13), Osnabrücker TB (23+15) sowie Wolfenbüttel (15+17) kam sie in die „double figures“ (doppelte zweistellige Werte). Und in den nur drei Partien „ohne“ schrammte Warner nur um Haaresbreite an Double-Doubles vorbei: Barmer TV (9+17), Bergische Löwen (9+13) und Panthers Osnabrück (9+11). Eine sagenhafte Bilanz! Dass die BG-Centerin mit 14,6 eingesammelten Abprallern pro Spiel beste Rebounderin der Liga ist, verwundert nicht. Crowder: „Sie holt die Rebounds, wenn die anderen bei ihren Dreierwürfen nicht erfolgreich sind.“ Zu den Dreier-Spezialistinnen zählen Neuzugang Inesa Visgaudaite, Katarina Flasarova, Alissa Pierce und Crowders Tochter Jennifer.

Auch bei den erfolgreichsten Werferinnen belegt Warner einen beachtlichen neunten Platz (Schnitt 16,2). Auf Platz sieben rangiert Katarina Flasarova (16,8), Elfte ist Göttingens Alissa Pierce (15,2). An der Spitze liegt hier Grünbergs US-Girl Sarah Olson (20,6), die auch die Dreier-Wertung (3,4 pro Spiel) knapp vor Göttingens Nachverpflichtung Inesa Visgaudaite (2,9) anführt – noch eine Kategorie, in der die BG-Ladies ganz oben auftauchen.

Lob für Trainer Koukos

Überhaupt ist Crowder mit der Vorrunde sehr zufrieden. „Positiv ist, dass wir nur zweimal verloren haben. Für die Rückrunde bin ich zuversichtlich, ich freue mich drauf. Wir wollen um den Titel mitspielen!“ Man könne jetzt auch nicht mehr sagen, nur die Playoffs erreichen zu wollen, sagt der BG-Ladies-Chef. „Mit Platz eins oder zwei würden wir uns das Heimrecht sichern.“ Einen „Riesen-Job“ attestiert Crowder auch dem neuen Trainer Giannis Koukos. „Er schimpft und schreit, ist aber sehr ehrgeizig.“ Nächstes Training ist am 3. Januar, weiter geht’s am 7. Januar in Berlin. (gsd/nh)

Von Helmut Anschütz