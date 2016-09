DBBL-Pokal: BG-Ladies und SCW gegen Bundesliga-Klubs

Göttingen. Super-Lose für die Göttinger Basketball-Frauen im DBBL-Pokal! Nachdem die BG74 Veilchen Ladies die erste Runde ungefährdet mit einem 65:30-Sieg beim Zweitliga-Konkurrenten Eintracht Braunschweig überstanden, treffen sie jetzt in der zweiten Runde mit den Avides Hurricanes Rotenburg auf einen Bundesligisten und besitzen dabei Heimrecht.

Auch die Oberliga-Frauen des SCW Göttingen, die in der ersten Runde ein Freilos hatten, haben ebenfalls einen Erstligisten erwischt: Die ChemCats Chemnitz müssen in Weende antreten. Die Pokalspiele dieser zweiten Runde sind auf den 18. Oktober diesen Jahres terminiert.

Heute bestreiten die Veilchen Ladies ihr letztes Testspiel um 18.45 Uhr in der FKG-Halle gegen den Erstligisten SV Halle Lions, ehe am kommenden Sonntag der erste Spieltag in der zweiten Bundesliga beginnt. Die BG 74 erwartet um 16 Uhr in der FKG-Halle BBZ Opladen. (wg/gsd)