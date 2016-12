BG bei den Dreier-Stars aus Bayreuth

Basketball-Bundesliga: Göttingen am Freitag beim Überraschungsteam / Tabellendritter mit nur zwei Pleiten

+ Am Freitag in Bayreuth gefordert: Göttingens Topscorer Scott Eatherton (re.). Im Schnitt trifft er 14,7 Mal pro Spiel. Archivfoto: zje/nh

Göttingen. Nach drei Heimspielen muss die BG Göttingen an diesem Wochenende erstmals wieder auswärts antreten. Und weil „Sport1“ das Spiel bei medi Bayreuth als das „Freitagabend-TV-Live-Spiel“ ausgewählt hat, wurde die Partie von Samstag auf Freitagabend (19 Uhr) vorgezogen. Um nicht von der rund 350 Kilometer langen Anreise zu sehr gestresst zu sein, fuhren die Veilchen bereits am Donnerstag Richtung Oberfranken(halle).

Dass Bayreuth derzeit mit zu den Topteams der BBL gehört, hatten wohl die wenigsten Experten vor der Saison erwartet. Doch der aus Braunschweig nach Bayreuth gewechselte neue Coach Raoul Korner hat seine Wünsche und Hoffnungen wahr gemacht, endlich mal eine Spitzenmannschaft trainieren zu wollen. Dafür gebührt dem österreichischen Trainer Respekt. Der Begriff „Überraschungsmannschaft“ hat wohl selten so zugetroffen wie auf den aktuellen Tabellendritten.

Entsprechend groß ist die Anerkennung der Bayreuther Konkurrenten. „Bayreuth spielt großartigen Team-Basketball, sowohl offensiv als auch defensiv“, reiht sich auch BG-Coach Johan Roijakkers in die Schar der wohlwollenden Kommentatoren der fränkischen Erfolgsserie ein, die erst in München am vergangenen Wochenende gestoppt wurde (86:100). Es war erst die zweite Saison-Schlappe.

Starke Distanzwurf-Quote

Am meisten beeindruckend: Die BGer treffen auf die Dreier-Stars der Bundesliga! Mit 43 Prozent Erfolgsquote von jenseits des Perimeters liegt medi noch vor Bamberg und München. Mit Steve Wachalski (64 Prozent), Robin Amaize (47), den Korner aus Braunschweig mitbrachte, Trey Lewis (47), Nate Linhart (42) und Bastian Doreth (41) sind gleich fünf Spieler von der 6,75m-Marke mit über 40 Prozent erfolgreich.

Mit dazu zählt Bayreuth Anführer Nate Linhart. Der Amerikaner (30) spielte bereits für Maccabi Tel Aviv und ist im Korner-Team der einzige, der mehr als 30 Minuten auf dem Parkett steht. BG-Trainer Roijakkers beschreibt ihn sehr speziell: „Linhart ist das Gehirn der Mannschaft. Er schafft es, dass das Spiel einfach und flüssig aussieht.“ Linhart gilt als Allrounder, scort knapp zehn Punkte pro Spiel, fischt viereinhalb Rebounds und gibt vier Vorlagen. Im Punkteschnitt wird er übertroffen von Lewis (14,6), De’Mon Brooks (12,9), Assem Marei (11,0), dem einzigen Ägypter in der BBL und Kyan Anderson (10,5).

Vier Siege in fünf Spielen

Alles durchaus beachtliche Zahlen. Doch nach den überwiegend guten Auftritten tritt die BG entspannt in der Oberfrankenhalle an: Zuletzt gab es vier Siege in fünf Spielen. Göttingens Alex Ruoff kann seinen Basketball-IQ nutzbringend einsetzen und auch seine Teamgefährten um Topscorer-Center Scott Eatherton (wie Ruoff 14,7 Zähler pro Spiel) werden den Oberfranken einen beherzten Kampf liefern. Vielleicht kann die BG beim Überraschungsteam überraschen und ihre Bayreuth-Auswärtsbilanz aufbessern: Bisher nur ein Sieg und drei Niederlagen. (haz/gsd)