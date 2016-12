Litauerin bleibt bis zum Saisonende bei der BG 74

+ Bleibt bei den Veilchen Ladies der BG 74 Göttingen: Inesa Visgaudaite (am Ball). Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Gute Nachricht für die Fans der Basketballerinnen der BG 74 Veilchen Ladies: Das Management hat den Vertrag mit Inesa Visgaudaite bis zum Saisonende verlängert. Ursprünglich galt der Kontrakt mit der Litauerin nur bis zum Jahresende. Visgaudaite wurde geholt, um die durch die Verletzungen von Mayka Pilz und Jennifer Crowder entstandenen personellen Lücken zu schließen.

„Inesa hat uns mit ihren Leistungen überzeugt“, kommentiert UG-Geschäftsführer Richard Crowder die Entscheidung: „Wir haben mit ihr sehr viel mehr Tiefe im Kader und sind dadurch auch in den kommenden Wochen gut aufgestellt. Schließlich kann es immer mal wieder zu Verletzungen kommen.“

Gleichzeitig untermauern die Veilchen Ladies damit ihre Ambitionen, auch in dieser Saison wieder in die Playoffs zu gelangen und um den Aufstieg in die erste Liga mitzuspielen. Crowder: „Wir haben in der Hinrunde gesehen, dass wir trotz der Verletzungen keinen Gegner fürchten müssen. Vielleicht gelingt es ja in dieser Spielzeit, den Sprung ins Oberhaus zu schaffen. Die Basketballstadt Göttingen hätte es allemal verdient.“

Die 25jährige Spielmacherin ist äußerst glücklich, ihr Engagement bei den Veilchen zu verlängern: „Ich fühle mich hier in Göttingen sehr wohl. Die Mannschaft, das Umfeld und die Fans sind einfach klasse. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass wir am Saisonende vielleicht den großen Triumph landen“, so Inesa Visgaudaite.

Die Litauerin kam in sieben von zehn Partien zum Einsatz. In durchschnittlich 28,5 Minuten pro Spiel erzielte sie 11,6 Punkte und holte sich zwei Rebounds im Schnitt. (raw)