Neues Saisonziel für die BG?

Basketball-Bundesliga: Bei den Göttingern halten aber alle den Ball weiter flach

+ Nach nur sechs Spielen schon wieder der Chef auf dem Parkett: Göttingens Alex Ruoff (links) verteidigt gegen Vechtas Christian Standhardinger. Rechts BG-Kapitän Dominik Spohr. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Tschüss Sparkassen-Arena – hallo Lokhalle! Nach dem letzten Spiel in diesem Jahr im BG-Domizil auf dem Schützenplatz gegen Vechta (85:65) freuen sich alle Veilchen-Fans jetzt auf den Doppelpack im Göttinger Industrie-Denkmal hinter dem Bahnhof. Zweimal werden die Göttinger Erstliga-Basketballer nun in der einstigen „Lokhölle“ antreten, zu Gast sind Aufsteiger Science City Jena (17. Dezember, 18 Uhr) und die Walter Tigers Tübingen (21. Dezember, 20.30 Uhr).

Schaut man sich die Tabelle an, wird ersichtlich, dass die Göttinger nach dem schweren Auswärtsspiel am Freitag beim Überraschungs-Dritten in Bayreuth gegen den Tabellendreizehnten (Jena), Vierzehnten (Tübingen) und Fünfzehnten (in Würzburg am zweiten Weihnachtstag) antreten müssen. Alles Mannschaften, gegen die Siege durchaus im Bereich des Möglichen liegen! Weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sind also möglicherweise drin.

Verantwortliche zurückhaltend

Müssen die BGer jetzt tatsächlich auch das Saisonziel korrigieren? BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen wurde dies bei „telekombasketball-TV“ bereits dazu gefragt. Der Veilchen-Chef war dabei bemüht, den Ball flach zu halten. Vom Kampf um die Playoffs will man im lila Lager nicht sprechen. „Wir wollen immer nur das nächste Spiel gut spielen. Wenn wir genügend Abstand nach unten haben, können wir intern mal darüber reden“, so Meinertshagen, der am Montag bei einer BBL-Tagung in Frankfurt war, wo unter anderem auch über den „Fall Hagen“ gesprochen wurde. Meinertshagen grantig im TV: „Hagens Insolvenz hat nichts mit der Größe der Liga zu tun. Diese Gründe werden vorgeschoben, um die Liga zu verkleinern. Ich verstehe, wenn Bamberg und München das wollen, aber dann sollen sie es auch so sagen.“

Auch BG-Coach Roijakkers, von Telekombasketball-Kommentator Stefan Koch als „der größte Tiefstapler der Liga“ bezeichnet, ließ ebenfalls keine Visionen hinsichtlich eines höheren Ziels aufkommen. „Nach Hagens Aus spielen wir gegen Platz 17.“ Das ist jetzt der einzige Abstiegsplatz in der BBL. Und wenn man im allerletzten Saisonspiel gegen Braunschweig den Abstieg verhindere, sei dies hervorragend, so Roijakkers.

In die gleiche Kerbe schlug Alex Ruoff. Es sei zu früh, um über andere Ziele zu sprechen, antwortete er im TV-Interview. Er fühle sich wieder wohl in Göttingen, er habe im „Open Offense“-System von Coach Roijakkers viele Freiheiten. So liegt Ruoff zusammen mit seinem Teamgefährten Scott Eatherton in der BBL-Scorerliste auf den Plätzen elf und zwölf mit jeweils 14,7 Punkten im Schnitt.

Vechta feuert Machado

Für Scott Machado war das Spiel bei der BG übrigens das letzte für Vechta. Am Montagnachmittag beurlaubte der SC Rasta den Spielmacher, plant nicht mehr dem Amerikaner, der in der S-Arena zwar viel für sein Team machte, dabei aber zu wenig produktiv agierte. Jetzt sucht Rasta-Coach Andreas Wagner einen neuen Point Guard. Wagner: „Das macht mitten in der Saison niemand gern.“ (haz/gsd)