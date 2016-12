Trotz der BG-Niederlage in Bayreuth: Kein Grund zur Enttäuschung

+ Ab durch die Mitte: Jesse Sanders hat die Lücke zwischen Bayreuths Nate Linhart (links) und Andy Seiferth (rechts) erkannt und zieht energisch Richtung Korb der Oberfranken. Foto: gsd

Bayreuth. Wie das nach Niederlagen üblich ist: Geknickt trotteten die Spieler der BG Göttingen nach dem 76:84 bei medi Bayreuth zum Mannschaftsbus. Doch dazu bestand eigentlich gar kein Anlass. Die Veilchen boten am Freitagabend vor 3112 frenetischen Zuschauern in der überaus lauten Oberfrankenhalle eine starke Leistung beim Überraschungsteam der Basketball-Bundesliga, konnten sich aber nicht belohnen.

„Das war ein Klasse-Spiel mit hoher Intensität von beiden Seiten“, analysierte BG-Trainer Johan Roijakkers. „Ich bin sehr zufrieden, wie wir gespielt haben. Das war schon fast Playoff-Intensität. Super, dass wir so lange mithalten konnten.“ Das Lob vom Coach hatten sich die Spieler dicke verdient.

Auch Bayreuths Trainer Raoul Korner war sehr angetan von den Göttingern. „Eine ausgezeichnete Leistung der BG. Sie wird ein harter Kontrahent im Kampf um die Playoffs.“ Bei seinem Team kritisierte er die fehlende „Leichtigkeit des Seins“. Das habe damit zu tun, dass man sich noch weiter daran gewöhnen müsse, zu den Top-Teams zu gehören.

Linhart aus Spiel genommen

Die Veilchen boten den Oberfranken einen Fight über fast 40 Minuten wie wohl nur selten in den Spielen zuvor. Geschickt nahmen sie Bayreuths „Gehirn“ Nate Linhart aus dem Spiel – so hatte Roijakkers den Anführer von medi bezeichnet. Aber wie es meistens so ist: Wird ein Spiellenker ausgeschaltet, tauchen andere auf. So konnte die BG Bayreuths Trey Lewis und Assem Marei nicht in den Griff bekommen, die zusammen mit Kyan Anderson die erfolgreichsten medi-Werfer waren.

Auf Göttinger Seite schwang sich erneut Alex Ruoff zu einem Klasse-Auftritt auf. „Er trainiert so gut wie noch nie bei uns. Früher hatte er ups und downs, jetzt spielt er konstant. Er macht die fundamentalen Sachen gut. Er ist ein All-Star“, lächelte Roijakkers bei der Pressekonferenz zum Kollegen Korner rüber – mit Bedacht. Korner lächelte zurück – mit Hintergrund: Der Österreicher wurde als Trainer des ausländischen Teams beim All-Star-Tag am 14. Januar in Bonn nominiert – und nominierte Ruoff als Spieler eben nicht. Schade!

Genauso schade, dass in Bayreuth das in dieser Saison altbekannte Grundübel mit zur Niederlage beitrug: Die Ballverluste – am Freitag waren es wieder 18, während medi nur 12 verzeichnete. Sechs Turnover weniger trugen mit zum Sieg der Franken bei. Ein weiterer Faktor: Von den deutschen Spielern kommen derzeit (zu) wenige Punkte. Malte Schwarz spielte nach seiner Verletzung noch nicht, Dominik Spohr blieb bei 5:01 Minuten Einsatzzeit erfolglos, Mathis Mönninghoff (23:22 Minuten) kam nur zu zwei Zählern, hat in der Offensive derzeit wenig Wurfglück. So müssen derzeit die ausländischen Akteure die Kohlen aus dem Feuer holen. (gsd)

Von Helmut Anschütz