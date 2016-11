Chicago Bulls siegen in NBA ohne verletzten Zipser

Jimmy Butler mit 40 Punkten

+ © Tannen Maury Jimmy Butler war erneut bester Werfer der Chicago Bulls, mit überragenden 40 Punkten. Foto: Tannen Maury © Tannen Maury

Los Angeles (dpa) - Ohne den verletzten Basketball-Nationalspieler Paul Zipser haben die Chicaco Bulls in der NBA in die Erfolgsspur zurückgefunden. Bei den Los Angeles Lakers siegte Chicago mit 118:110 und bleibt damit Vierter in der Eastern Conference.

Der mit Abstand beste Werfer der Bulls war Jimmy Butler mit überragenden 40 Punkten. Bei den Lakers war Lou Williams mit 25 Punkten am erfolgreichsten. Zipser hatte schon zuvor bei der 95:102-Niederlage gegen die L.A. Clippers wegen Rückenproblemen gefehlt. Wie lange er ausfällt, ist unklar.

Infos zum Spiel