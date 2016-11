Djokovic verliert in Paris - Murrays Chance auf Platz 1

ATP-Turnier

Paris (dpa) - Der serbische Tennisprofi Novak Djokovic muss nach seinem frühen Aus in Paris um seinen Status als Weltranglisten-Erster bangen. Die Nummer eins der Tennis-Welt verlor im Viertelfinale des Masters-Series-Turniers gegen den Kroaten Marin Cilic 4:6, 6:7 (2:7).

Zieht Wimbledonsieger Andy Murray nun in Paris ins Endspiel ein, löst er den Schützling von Boris Becker an der Spitze der Weltrangliste ab. Murray kämpft an diesem Freitagabend gegen den Tschechen Tomas Berdych um den Einzug in das Halbfinale.

