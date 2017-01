Schuster, Savran und Guthardt verlassen SG Werratal

+ Bahattin Savran

Hedemünden. Bei Fußball-Bezirksligist SG Werratal dreht sich das Personalkarussell weiter. Nach drei Winter-Neuzugängen stehen nun ebenso viele Spieler-Abgänge fest.

Mit Boris Schuster und Bahattin Savran verlieren die Werrataler gleich zwei Leistungsträger. Defensivspezialist Schuster, der in der Hinrunde immerhin auch drei Treffer erzielte, zieht es aus beruflichen und privaten Gründen nach Norddeutschland. „Beruf und Familie haben absoluten Vorrang, deshalb habe ich vollstes Verständnis für diese Entscheidung“, sagt der SG-Vorsitzende Klaus Burhenne. „Wir alle haben Boris enorm viel zu verdanken und deshalb wird sein Name immer mit der SG Werratal verbunden bleiben - sowohl in der Jugendarbeit als auch als Spieler.“

Bahattin Savran, der bislang in dieser Saison verletzungsbedingt nur sporadisch zum Einsatz kam, wechselt zum Kreisligisten SV Türkgücü Münden. Nachdem seine Abmeldung fristgerecht bei der SG eingegangen war und sein Pass bereits bei Türkgücü vorliegt, müssen sich beide Vereine nun noch über die Wechselmodalitäten einigen. Sollte dies nicht gelingen (und danach sieht es derzeit aus), würde Savran für sechs Monate gesperrt werden und könnte erst ab dem 6. Mai im neuen Dress auflaufen.

Mit Janek Guthardt, der in dieser Saison seine ersten Spiele im Bezirksliga-Kader der SG absolviert hat, verlässt ein weiterer Spieler das Werratal. Ihn zieht es zurück zum hessischen B-Ligisten SSV Diana Ziegenhagen, von wo er erst im Sommer gekommen war. (per) Foto: Schröter