Deutliches 4:0 gegen den Aufsteiger: ESV Hönebach schafft Dreier in Steinau

Frauenfußball-Gruppenliga

+ © Walger Auf ihr Konto ging Hönebachs Führung: Vanessa Ellenberger, hier mit dem Ball am Fuß. © Walger

Steinau. Erfolgreicher Auswärtsauftritt im Main-Kinzig-Kreis für die Gruppenliga-Kickerinnen des ESV Hönebach: Aus Steinau an der Straße brachten sie drei Punkte mit.

Gegen den Aufsteiger genügte eine gute Halbzeit, um am Ende deutlich mit 4:0 die Nase vorn zu haben. Der Plan von Trainer Michael Wirf, der diesmal ohne die erkrankte Celina Rudolph auskommen musste, über die Außenbahnen mit den schnellen Spitzen Manuela Rudolph und Nadine Reidt zum Erfolg zu kommen, ging voll auf. Von Beginn an setzte man die Heimelf unter Druck, und nach einer Viertelstunde führte einer der schnellen Angriffe zum Erfolg. Die über rechts nach vorne aufgerückte Vanessa Ellernberger erzielte nach Doppelpass mit Rudolph die Führung.

Auch beim zweiten Treffer glänzte Rudolph als Vorbereiterin. Sie tankte sich bis zur Grundlinie durch, und ihre scharfe Eingabe versenkte Jennifer Kunz im eigenen Kasten. Ein Doppelschlag von Dana Sandrock sorgte dann schon praktisch für die Entscheidung. Zunächst war sie nach einem Freistoß von Carolina Curth erfolgreich und drei Minuten später wurde sie mustergültig von Carina Dach in Szene gesetzt. Mit dem sicheren Vorsprung im Rücken schaltete der ESV einen Gang zurück und vergaß in der Folge gegen weiterhin blasse Gastgeberinnen das Toreschießen. Im zweiten Spielabschnitt verpassten Rudolph per Kopf (56.), Theresa Bode, die alleine vor Torfrau Lea Ruppert scheiterte (64.) und Dany Seidl nach einem Eckball (75.), die Torausbeute weiter zu verbessern. Den Schwung des Sieges möchten die Hönebacherinnen nun mit in das letzte Spiel am Samstag, 5. November, 16 Uhr, nach Schlüchtern mitnehmen. (bt)

SCL: Gebauer - Heß (46. Seidl), George, Noll, Dach, Curth, Ellenberger, Reidt, Manuela Rudolph (78. Kloeckner), Bode (82. Mikosch), Sandrock.

Tore: 0:1 Ellenberger (14.), 0:2 Kunz (21., ET), 0:3, 0:4 Sandrock (22., 25.).