Aufsteiger Röddenau will sich im Mittelfeld festsetzen

+ Nach der hohen Niederlage gegen Marburg wollen sich Artem Zich (vorne, links), hier gegen Kai Schnitzer (Marburg), und der TSV Röddenau in Heuchelheim besser präsentieren. Hinten links beobachtet Trainer Cataldo Schirru die Szene. Foto: malafo

Röddenau. Der TSV Röddenau ist in der Gießener Fußball-Gruppenliga seit vier Spieltagen ohne dreifachen Punktgewinn und hat dabei 13 Gegentore hinnehmen müssen. Beim Tabellensechsten TSF Heuchelheim ist die Mannschaft am Sonntag, 17 Uhr, jetzt umso mehr gefordert, will sie die anfänglichen positiven Ergebnisse nicht aufs Spiel setzen.

„Man sagt gerne, wenn man als Aufsteiger in den ersten Spielen erfolgreich ist, ist der Verein in der Liga angekommen. Jetzt haben wir die andere Seite kennengelernt und sind auf diese Weise auch in der Liga angekommen“, bilanziert Spielausschussobmann Thomas Müller. Damit spielt Müller nicht nur auf das 0:6 gegen den Tabellendritten VfB Marburg an, sondern vielmehr auf die „bitteren Niederlagen gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich“. (gd)

Den kompletten Spielbericht finden Sie in unserer Freitagsausgabe.