Hohe Hürden für TSV Röddenau und FC Ederbergland II

+ Wiedersehen: Harry Preuss (rechts), hier als Trainer des FC Ederbergland noch mit Co-Trainer Steffen Schäfer. Aktuell trainiert Preuss den Rangfünften SV Bauerbach. Archivfoto: Wilfried Hartmann

Röddenau/Battenberg. Vor hohen Hürden stehen die beiden heimischen Fußball-Gruppenligisten: Aufsteiger TSV Röddenau erwartet am Samstag Spitzenreiter FSV Fernwald. Schwer ist auch die Auswärtsaufgabe der Reserve des FC Ederbergland: Sie tritt am Sonntag beim Tabellenfünften SV Bauerbach an, der vom ehemaligen FCE-Coach Harry Preuss trainiert wird.

Spätestens nach der 0:4-Niederlage bei der TSG Wieseck befindet sich der TSV Röddenau im Abstiegskampf der Gruppenliga Gießen/Marburg. Ob sich an der mageren Punktausbeute von zwölf Zählern aus 14 Spielen gerade gegen den Tabellenersten FSV Fernwald am Samstag, 15.30 Uhr, etwas ändert, lässt bei dem einen oder anderen Anhänger sicher Zweifel aufkommen.

Fernwald ist neben Marburg das einzige Team der Liga, das noch ohne Niederlage ist und mit 51 Toren fünfmal mehr Treffer erzielt hat als der TSV Röddenau. Der ehemalige Hessenligist ist somit mehr als favorisiert.

Analog zur ersten Mannschaft hat auch die Zweite des FC Ederbergland einen dicken Brocken vor der Brust. Am Sonntag (15 Uhr) steht das Auswärtsspiel beim SV Bauerbach an.

Der steht zwar schon acht Punkte hinter dem dritten Tabellenplatz, muss seine Aufstiegsambitionen aber wohl endgültig begraben, wenn das Spiel gegen den FCE II in die Hose geht. „Der Druck liegt beim Gegner“, sagt FCE-Coach Fajko Efendic. „Wir wollen so spielen wie in den jüngsten beiden Spielen, die wir gewonnen haben.“ Trainer der Bauerbacher ist Harry Preuss, der vor zwei Jahren noch den FCE in der Hessenliga betreute. „Das macht es noch interessanter“, sagt Efendic.