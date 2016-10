TSV Altenlotheim unterliegt mit viel Ersatz in Wabern 0:5

+ Ihm blieb der Ehrentreffer am Waberner Reiherwald dieses Mal versagt: der Altenlotheimer Karsten Trachte am Ball. Archivfoto: Hahn

Wabern. Stark ersatzgeschwächt und mit vier Spielern aus der zweiten Mannschaft im Kader, gab es für den TSV Altenlotheim am Sonntag im Gruppenliga-Spiel beim TSV Wabern nicht viel zu holen: Mit einer 0:5 (0:2)-Niederlage kehrte das Team von Trainer Günther Eisenmann vom Reiherwald zurück.

Coach Eisenmann hatte ob der schlechten Ausgangslage sich schon vorher in Sarkasmus geübt, als er vorschlug, die Punkte doch gleich per Post zu schicken. Am Reiherwald selbst stellten sich die Altenlotheimer mit einer erneut umgebauten Abwehr vor, wobei die Gäste ihre Mühen hatten mit der sehr variablen Spielweise der Gastgeber.

Schon in der ersten Spielhälfte war Wabern dominierend, da versenkte Maximilian Kördel eine Flanke von Carlos Michel zum 1:0 (10.). Beim 2:0 traf der Flankengeber selbst (39.). Bei Kördels zweitem Tagestreffer zum 3:0 und der Vorentscheidung hatte Aykut Seker vorgelegt (52.). Schließlich erhöhten Andreas Schluckebier per Abstauber auf 4:0 (60.) und Kapitän Marcel Geißer per Kopf auf 5:0 (67.) für den neuen Tabellenzweiten.

Dabei hatten auch die Gäste ihre Chancen vor allem durch Karsten Trachte, in der 18. Minute aus 16 Metern und in der 44. nach Pass von Kai Bremmer. Drei Minuten vor Schluss ging, nach einer Ecke von Kai Bremmer, Trachtes Kopfball an den Innenpfosten.