3:0 - Altenlotheim verschärft Bad Wildunger Krise

+ Schlüsselszene: Nachdem Torwart Niclas Köhler (Bad Wildungen) einen Rückpass in die Hand genommen hatte, gab es indirekten Freistoß für Altenlotheim fünf Meter vor der Torlinie. Zwar klärte die Mauer zunächst, den Abpraller drosch aber Kai Bremmer in die Maschen zum 0:1. Foto: malafo

Bad Wildungen. Der TSV Altenlotheim hat den zweiten Saisonsieg in der Fußball-Gruppenliga Kassel gefeiert. Im Derby gelang bei der SG Bad Wildungen/Friedrichstein ein 3:0 (1:0)-Erfolg. Die SG steckt damit weiter in der Krise.

In der ersten Viertelstunde bekam Wildungen nichts zustande. Die Gäste hingegen ging beherzt zur Sache und führten alles andere als unverdient. Typische Altenlotheim: Die gefährlichsten Szenen entstanden nach Freistößen. Einer von Karsten Trachte aus sechs Metern - SG-Keeper Köhler hatte den Ball in die Hand genommen, nachdem Schneider den Ball gestoppt hatte - sprang von der Mauer zurück und landete bei Kai Bremmer, der aus 18 Metern das Leder ins Tor bugsierte (17.).

Der Weckruf für die Gastgeber war da, aber die Reaktion fiel zunächst verhalten aus. Dann aber doch die Chance zum Ausgleich: Kevin Wathling war frei durch, schoss aber den Keeper an, anstatt den Ball über diesen zu lupfen (43.).

Dreimal wollte bzw. musste Wildungens Coach Daniel Döring in der Pause wechseln. Dies brachte eine gewisse Belebung, aber trug nicht entscheidend zum Ergebnis bei - im Gegensatz zu den Wechseln von Altenlotheims Trainer Günther Eisenmann. Er brachte unter anderem Marc-André Garthe. Und der überlupfte, von Trachte schön eingesetzt, in der 66. Minute SG-Keeper Köhler zum 2:0 - ein Tor genau zur rechten zeit in die Drangperiode der Gastgeber hinein.

Die mussten dann den endgültigen K.o. quittieren. Köhler rettete noch gegen Garthe (70.), aber eine Minute später ließ er sich von Kai Bremmer mit einem Freistoß von der Mittellinie überlisten, der Mauer und Torwart überlupfte.

Bad Wildungen/Fr.: Köhler - Zwicker (46. Reichenborn), Schneider, Dippel, Döhring, Jobs - Gutheil (46. Mohammadi), Muratovic, Wathling, Krüger (46. Eigenbrodt) - Schuldt.

Altenlotheim: Ohnesorge - Bremmer - Wolf, Nils Backhaus - Nico Backhaus, Leicht, Tim Backhaus, Meyer (77. Bamberger), Ohm (60. Garthe), Bräutigam - Trachte (77. Krull).

SR: Bauer (Obermelsungen) Z.: 50.

Tore: 0:1 Bremmer (17.), 0:2 Garthe (66.), 0:3 Bremmer (70.). (red)