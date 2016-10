5:9 - Torfestival am Altenlotheimer Oberbach

+ © zmp Torschützen in Aktion: Zweikampf zwischen dem Altenlotheimer Pascal Ohm (rechts) und Ömer-Faruk Bal (Kirchberg/L.). © zmp

Altenlotheim. Die kleine Serie des TSV Altenlotheim in der Fußball-Gruppenliga ist zu Ende gegangen. Gegen den Tabellenzweiten Kirchberg/Lohne gab es ein 5:9 (1:6).

Es war Torspektakel am Oberbach - 14 Tore bekommen Fußballfans in einem Spiel nicht oft zu sehen. Altenlotheim war im ersten Abschnitt völlig indisponiert und lag zur Halbzeit mit 1:6 zurück. Doch der TSV bewies im zweiten Abschnitt eine tolle Moral und kam seinerseits zu vier Treffern, wobei Kai Bremmer noch mit einem Foulelfmeter an der Querlatte scheiterte.

Während TSV-Trainer Eisenmann nach dem Schlusspfiff schier sprachlos war, war Gästetrainer Halil Inan, von seiner Mannschaft im ersten Abschnitt begeistert, haderte aber im zweiten Abschnitt mit seinem Team, das wie ein Kreisligist gespielt hätte. Die Tore für Altenlotheim erzielten Marc-André Garthe (2), Nils Backhaus, Lorenz Leicht und Karsten Trachte. Für die Gäste trafen Paul Graf (3), Dominik Heldmann (3), Cafer Guel (2) und Oemer-Faruk Bal. (zmp)

