FSV gewinnt Geduldspiel

+ An der Strafraumgrenze des Gegners: Florian Müller (rechts) wird vom Vollmarshäuser Fynn Erik Hochheimer gestört. Fotos: Hofmeister

Dörnberg. Der FSV Dörnberg hat die richtige Antwort auf die Niederlage im Spitzenspiel der Fußball-Gruppenliga 2 beim SV Kaufungen gefunden. Gegen einen sehr defensiv eingestellten FSK Vollmarshausen gelang den Habichtswaldern ein 3:0 (0:0)-Erfolg. Das Duell auf dem Kunstrasenplatz im Bergstadion wurde allerdings zu einem Geduldspiel.

„Wir haben die Partie über weite Strecken dominiert, aber den Sack erst sehr spät zugemacht“, sagte FSV-Trainer Jörg Reith, der mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden war. „Das spielerisch bessere Team hat sich verdient durchgesetzt.“ Dörnberg stellte den Sieg zwischen der 72. und 79. Minute sicher. Zweimal Pascal Kemper und Dominik Richter schossen die Tore für den Tabellenzweiten. Erstgenannter Spieler war bis zu seinen beiden Teffern kaum in Erscheinung getreten, seine Laufwege recht kurz. „Mein Radius war heute nicht der Größte“, gab Kemper zu Protokoll. Der Stürmer war mit Kniebeschwerden ins Spiel gegangen.

Vollmarshausen zeigte in der ersten Halbzeit eine starke kämpferische Vorstellung, die Sturm-Elf ließ nicht eine einzige Chance zu. „Unser Kombinationsspiel war in Ordnung, der Pass in die Tiefe aber fehlte“, analysierte Jörg Reith in der Kabine und schickte eine nicht unbedeutende Information hinterher: „Unser härtester Konkurrent Kaufungen kam in Wolfhagen nicht über ein 0:0 hinaus.“

Überrascht und zugleich motiviert vom torlosen Remis des Spitzenreiters drückte Dörnberg nach dem Seitenwechsel weiter auf das Tempo und ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. Chancen sprangen aber zunächst nicht heraus. Das erlösende 1:0 besorgte Kemper mit der ersten guten Einschussmöglichkeit des Spiels. Der eingewechselte Andreas Schulze hatte die Vorlage gegeben. Drei Minuten später stand der Kapitän wieder richtig und erhöhte mit seinem 18. Saisontor nach Zuspiel des ebenfalls eingewechselten Dennis Dauber.

Noch bevor der Torjäger das Feld verlassen durfte, erzielte Dominik Richter den dritten Treffer.

Ein höherer Sieg war möglich. Kevin Richter kam nach Dauber-Vorlage einen Schritt zu spät (86.).

Dörnberg hat nun bei einer weniger ausgetragenen Begegnung drei Punkte Rückstand auf Kaufungen.

Von Joachim Hofmeister