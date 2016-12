Baunatal behält klare Sicht

Fußball-Hessenligist gewinnt im dichten Nebel des Parkstadions 3:0 gegen Lehnerz

+ Der Schuss zum 1:0 für Baunatal: Manuel Pforr zieht ab und trifft. Niklas Odenwald vom TSV Lehnerz kommt zu spät. Foto: Koch

Baunatal. Der Nebel wurde mit zunehmender Spieldauer immer dichter, doch der KSV Baunatal ließ sich im letzten Heimspiel des Jahres nicht in die Irre führen: Auch wenn die Zuschauer im Parkstadion bei eisigen Minusgraden nicht immer wussten, wo der Ball war, so schien sich der heimische Fußball-Hessenligist perfekt zu orientieren und feierte einen deutlichen 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den TSV Lehnerz.

„Wir haben die richtige Reaktion nach dem schwachen Spiel in Darmstadt gezeigt. Allerdings hätte die Partie heute auch noch kippen können“, sagte Baunatals Trainer Tobias Nebe. Damit meinte er vor allem die Phase vor und nach der Pause, als der Topstürmer der Gäste, Steven von der Burg, zwei aussichtsreiche Chancen ausließ.

In der ersten Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie, wobei sich die Baunataler bessere Möglichkeiten herausspielten. Ingmar Merle (15.), Nico Schrader (25.) und Felix Schäfer (29.) scheiterten jeweils. Besser machte es dann Manuel Pforr in der 41. Minute, als er eine mustergültige Hereingabe von Merle zum 1:0 in die Maschen schoss – sein zehnter Saisontreffer. Nur eine Minute später hatte er sogar noch das 2:0 auf dem Fuß, doch Benedikt Kaiser im Tor von Lehnerz war schneller.

„Auf dem Platz ließ es sich erstaunlich gut spielen, und auch der Nebel hat uns Spieler eigentlich weniger gestört. Aufgrund der Chancen hätten wir sicher noch das eine oder andere Tor mehr machen können, aber das 3:0 geht auch so in Ordnung“, sagte Pforr. Der 27-Jährige hätte die Partie fast im Alleingang entscheiden können. In der 56. Minute wurde sein Kopfballtreffer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zurückgepfiffen, zwei Minuten später scheiterte er aus kurzer Distanz. Zu diesem Zeitpunkt hatte der eingewechselte Kyung Ho Lee bereits das 2:0 auf dem Fuß gehabt (54.).

Lehnerz lud zwar den KSV Baunatal immer mehr zu Konterchancen ein, fiel ansonsten aber nicht mehr wirklich auf. Den Gastgebern dagegen war anzumerken, dass ihnen das 1:0 noch nicht reichte. War Tom Samson in der 75. Minute noch gescheitert, fiel wenig später das 2:0. Wieder Ingmar Merle. Wieder ein Freistoß. Wieder ein Traumtor. Aus etwa 30 Metern zirkelte der 26-Jährige den Ball unhaltbar über die Mauer hinweg in den Winkel und sorgte für die Vorentscheidung.

Damit nicht genug. Kyung Ho Lee, der in der 48. Minute für den wegen einer Bauchmuskelzerrung ausgwechselten Nico Schrader gekommen war, krönte eine feine Einzelleistung über die linke Seite mit dem 3:0-Endstand. Dass Gäste-Trainer Marco Lohsse am Ende nicht mehr zur Pressekonferenz kam, hatte sicher nicht nur mit dem immer stärker werdenden Nebel zu tun.

Von Torsten Kohlhaase