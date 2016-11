3:1 – Baunatal gewinnt, 1:3 – Vellmar verliert

Fußball-Hessenliga: KSV besiegt Griesheim – OSC unterliegt bei Borussia Fulda

Kassel. Sieg und Niederlage für die Fußball-Hessenligisten KSV Baunatal und OSC Vellmar: Während der KSV Viktoria Griesheim mit 3:1 besiegte, unterlag der OSC mit dem gleichen Ergebnis in Fulda.

100 frierende Zuschauer mussten im Baunataler Parkstadion bis zur 45. Minute warten, ehe sie erstmals Grund zum Jubeln hatten. Nach einer Flanke von Patrick Krengel brach Ingmar Merle mit einem platzierten Kopfball den Bann.

Griesheim, das in den ersten 45 Minuten sehr defensiv agiert hatte, wurde in der 2. Halbzeit mutiger, sodass der KSV Baunatal nun mehr Raum für Konter hatte. Einen dieser schnellen Gegenstöße nutzte Niko Schrader in der 54. Minute zum 2:0.

Überraschend kam Griesheim aber schon drei Minuten später durch einen Kopfball von Chouchene zum Anschlusstreffer, aber Baunatals Joker Kyung Ho Lee erzielte nach einem Superpass von Malte Grashoff den Treffer zum 3:1-Endstand.

Der OSC Vellmar war in Fulda durch Brinkmann schon früh in Führung gegangen und verteidigte die knappe Führung bis zur Pause erfolgreich. Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff aber erzielte der Fuldaer Müller den Ausgleich, und in der 68. Minute war es erneut Müller, der die Borussia 2:1 in Führung brachte. Den Treffer zum 3:1-Endstand erzielte Pomnitz in der 72. Minute.

