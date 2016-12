Knapp am Coup vorbei

Fußball-Hessenligist FSC Lohfelden überrascht mit 1:1 bei Spitzenreiter Dreieich

+ Starker Rückhalt beim FSC Lohfelden: André Schreiber überraschte mit seinem Team in der Fußball-Hessenliga und holte einen Punkt bei Spitzenreiter Dreieich. Foto: Hedler/nh

Dreieich. Mit einem hochverdienten 1:1 (1:0) bei Tabellenführer SC Hessen Dreieich verabschiedete sich der FSC Lohfelden in die Winterpause der Fußball-Hessenliga. „Wir haben schon eine Woche länger gespielt als die anderen Mannschaften, daher geht es jetzt direkt in die Pause“, sagte FSC-Trainer Otmar Velte. Erst am 22. Januar nimmt der Hessenligist die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte auf.

Beide Trainer bezeichneten das Unentschieden als glücklich. „Ein Riesenkompliment am meine Mannschaft. Wir mussten zehn Spieler ersetzen, haben sehr gut verteidigt und aufopferungsvoll gekämpft. In der zweiten Hälfte hatten wir diese ein, zwei Konterchancen, um das 2:0 zu machen. Da wäre es ein überglücklicher Sieg für uns gewesen. Das 1:1 ist absolut in Ordnung“, meinte Velte.

Azizi bringt FSC in Führung

Der SC Hessen legte forsch los, drängte die Nordhessen in die eigene Hälfte zurück. Allerdings machten die Hausherren im Aufbauspiel immer wieder Fehler, einen davon nutzte Bilal Azizi nach 19 Minuten zum 1:0. Lohfelden zog sich noch weiter zurück, Dreieich tat sich schwer. Erst in der 40. Minute kam Loris Weiss zu einer guten Schusschance, schoss aber aus zehn Metern genau auf FSC-Torhüter André Schreiber.

Nach dem Seitenwechsel verstärkte der SC Hessen seine Offensivbemühungen, Lohfelden lauerte auf seine Konterchance. Durch Abassin Alikhil (53., 18-Meter-Flachschuss am Tor vorbei) und Ljubisa Gavric (55., Schuss aus drei Metern über das Tor nach einem Eckball) vergaben die Hausherren zwei gute Möglichkeiten. Dann musste der eingewechselte Serdar Bayrak eigentlich das 2:0 für die Gäste erzielen, schoss aber nach einem Konter aus zehn Metern frei stehend am langen Pfosten vorbei (58.). Auf der anderen Seite zimmerte Youssef Mokhtari einen Freistoß aus halblinker Position an den Pfosten (71.), Tino Lagator scheiterte am erneut glänzend reagierenden Schreiber im FSC-Tor (79.).

Der kurz zuvor eingewechselte Emre Bicer vergab die zweite gute Konterchance der Gäste, scheiterte nach Zuspiel von Nasuf Zukorlic an SC Hessen-Schlussmann Alexander Loch (83.), der mit einer Fußabwehr rettete. Zwei Minuten später erzielte auf der anderen Seite Daniele Fiorentino mit einem satten Linksschuss von der rechten Seite ins lange Eck den verdienten 1:1-Ausgleich. Die Dreieicher warfen nochmals alles nach vorn, es blieb aber bei der Punkteteilung.

Von Patrick Leonhardt