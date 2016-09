Lohfelden kommt über Remis nicht hinaus

Fußball-Hessenliga: 2:2 bei nach wie vor sieglosen Urberachern

+ Brachte die Lohfeldener früh in Führung: Serdar Bayrak. Archivfoto: Koch

Kassel. Vier Tage nach dem überraschenden Sieg im Fußball-Hessenpokal gegen den Nachbarn KSV Hessen Kassel haben die Fußballer den nächsten Erfolg verpasst. In der Hessenliga mussten sich die Schützlinge von Trainer Otmar Velte mit einem 2:2 (1:2)-Unentschieden bei der immer noch sieglosen Viktoria Urberach begnügen. In der Tabelle ist der FSC mit neun Punkten Zwölfter.

Dabei lagen die Nordhessen durch Treffer von Torjäger Serdar Bayrak (19.) und Tolga Ulusoy (22.) bereits mit 2:0 vorn, ehe die Gastgeber vor der Pause den Anschluss durch Giuseppe Serra (31.) herstellten. Den Ausgleich markierte Andre Schneider (54.).

Vom nordhessischen Trio in der Hessenliga ist an diesem Wochenende nur noch der KSV Baunatal im Einsatz. Die VW-Städter gastieren am Sonntag ab 15.30 Uhr beim SV Steinbach. Der OSC Vellmar ist spielfrei. (bjm)