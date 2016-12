Wer schafft den großen Sprung?

OSC Vellmar und FSC Lohfelden können mit Siegen die Abstiegsränge der Hessenliga verlassen

+ Gut gemacht: Trainer Mario Deppe, Kapitän Christian Wollenhaupt und Torhüter Tobias Schlöffel wollen sich auch nach dem Spiel gegen Darmstadt über drei Punkte freuen. Archivfoto: Fischer

Vellmar/Lohfelden. Auf einem Abstiegsplatz überwintert niemand gern. Auch nicht die Hessenliga-Fußballer des OSC Vellmar und des FSC Lohfelden. Doch eben dieses Schicksal droht ihnen, wenn sie ihre Partien am Samstag (jeweils 14 Uhr) verlieren. Andererseits winkt ihnen bei einem Sieg der Sprung aus der Abstiegszone. Die vermeintlich leichtere Aufgabe steht dem OSC zu Hause gegen Rot-Weiß Darmstadt (Stadion am Schwimmbad) bevor, die wohl schwerere dem FSC bei Borussia Fulda.

Die Ausgangslage

Der OSC als 13. auf dem ersten Abstiegsplatz und der FSC als 14. fuhren 20 Punkte ein. Allerdings trugen die Lohfeldener zwei Spiele weniger aus. Vor ihnen liegen der FC Ederbergland (11. mit 22 Punkten) und der SV Steinbach (12. mit 21 Punkten). Diese beiden nehmen sich am Samstag im direkten Duell gegenseitig Punkte ab. Was den Vellmarern und den Lohfeldenern die Chance eröffnet, mit einem Sieg an einem der Konkurrenten vorbeizuziehen. Während der OSC sich nach der Partie in die Winterpause verabschiedet, steht dem FSC eine Woche darauf noch der schwere Gang zu Spitzenreiter SC Dreieich bevor.

Die Spiele

• Der OSC Vellmar

Nachdem der OSC seit dem Sieg über Stadtallendorf nur noch einen Punkt aus sechs Spielen erobert hatte, gewann die Deppe-Elf zuletzt in Griesheim erstmals wieder. Rot-Weiß Darmstadt ist 15. und holte erst 14 Zähler. Auswärts gingen die Südhessen in allen acht Begegnungen leer aus. „Wobei mich ihre schlechte Bilanz verwundert, sie verfügen über viele gute Spieler“, sagt OSC-Trainer Mario Deppe. Zudem verlor Vellmar das Hinspiel. „Dieser Warnschuss sollte angekommen sein. Und bei unseren schwankenden Leistungen ist es ohnehin egal, gegen wen wir spielen. Unser Maximum müssen wir immer abrufen“, weiß Deppe.

• Der FSC Lohfelden

Verrückt machen lassen sich die Lohfeldener angesichts der prekären Lage nicht. „Jedem ist das bewusst. Daher brauchen wir es nicht ständig zu thematisieren“, sagt Trainer Otmar Velte und ergänzt: „Wir wissen, wir müssen punkten. Wenn das in Fulda nicht klappt, dann eben in Dreieich. Und wenn es dort auch nicht klappt, bei den Spielen im neuen Jahr.“ Auch ansonsten bleibt er gelassen: „Wir spielen ja nicht schlecht und kassieren auch nicht mehr Gegentreffer als im Vorjahr. Aber wir machen zu oft in entscheidenden Situationen die Tore nicht.“ Garant für Stabilität in der Deckung ist Mentor Latifi. Nur eines von 17 Spielen verpasste der Innenverteidiger. Auch in Fulda erfüllten sich längst nicht alle Wünsche. Von den letzten sechs Partien gewann der Vierte nur eine. Allerdings stehen die langzeitverletzten Angreifer wie Dominik Rummel und Matija Poredski wieder bereit.

Das Personal

• OSC Vellmar

Vor einer Woche erlebte Mario Deppe eine Premiere. „Erstmals in dieser Saison musste ich einen Spieler aus dem Aufgebot streichen“, sagt der OSC-Trainer, und auch gegen Darmstadt hat er vermutlich alle Mann an Bord. Überlegen muss er noch, ob Oliver Scherer nach auskurierter Verletzung wieder hinten links verteidigt oder Christian Wollenhaupt die Position abermals bekleidet.

• FSC Lohfelden

An der personellen Lage des FSC änderte sich nur wenig. „Immerhin könnte es bei Serdar Bayrak für eine Halbzeit reichen“, sagt Trainer Otmar Velte. Von den anderen Verletzten kehren weder Moritz Meuser oder Pere Pavic noch Thomas Müller zurück. Zudem fehlen der gesperrte Tolga Ulusoy und der beruflich verhinderte Roy Keßebohm. Archivfotos: Fischer

Von Wolfgang Bauscher