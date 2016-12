1:2 in Steinbach - FC Ederbergland überwintert auf Abstiegsplatz

+ Das Leder gefangen: Ederberglands Torwart Philipp Hartmann (rechts) gegen Steinbachs Cino Schwab. Foto: zhw

Steinbach. Der FC Ederbergland überwintert in der Fußball-Hessenliga auf einem Abstiegsplatz. Die Mannen von Trainer Vladimir Kovacevic unterlagen am Samstag im letzten Spiel des Jahres in Steinbach mit 1:2 (0:0).

Auf einem nicht Hessenliga würdigen Untergrund ließen die Gäste vor der Pause nur einen Torschuss gegen ideenlose, aber Ballbesitz starke Gastgeber zu. Auf der Gegenseite wurde keine Chance verzeichnet.

Das änderte sich in Durchgang zwei. Das Spiel wurde offener, die Torchancen mehrten sich beidseitig. Nach einer vergebenen Riesenchance von FCE-Stürmer Daniel Gora (54.) waren es die Gastgeber, die durch einen Freistoß in den Winkel (58.) in Führung gingen. Verantwortlich für den Kunstschuss war Julian Rohde. Sechs Minuten später düpierte Ingo Miß die gesamte Steinbacher Deckung inklusive Torwart Marco Motzkus und traf zum Ausgleich. Der schien bis zum Ende Bestand zu haben. Doch sechs Minuten vor dem Abpfiff bekam der FCE den Ball mehrfach nicht aus der Gefahrenzone, was Daniel Hanslik zum Siegtreffer nutzte. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles gegeben. Schade, dass eine kleine Unaufmerksamkeit die Partie entschieden hat“, resümierte Vladimir Kovacevic nach dem Schlusspfiff. (zhw)