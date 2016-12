FSC vergibt zu viele Chancen

Hessenliga: Lohfelden kassiert unnötige und ärgerliche 1:2-Pleite in Fulda

+ Sein Tor reichte nicht: Lohfeldens Innenverteidiger Vyacheslav Petrukhin. Foto: Fischer/nh

Fulda. Kein gutes Spiel, klirrende Kälte und zum Schluss starker Nebel, sodass der Ball teilweise kaum noch zu sehen war – die Parte des FSC Lohfelden bei Borussia Fulda war kein Augenschmaus. Am Ende mussten sich die Lohfeldener auch noch über eine unnötige und unglückliche 1:2 (1:1)-Pleite ärgern.

Schon nach fünf Minuten hätten die Gäste mit 3:0 führen können: Vor allem Torjäger Lukas Iksal und Abwehrchef Mentor Latifi zwangen Borussen-Keeper Kenan Mujezinovic zu Glanztaten. Außerdem brachten auch Lohfeldens Florian Heusser und Nasuf Zukorlic die Borussen-Abwehr in Verlegenheit. Somit war das 1:0 durch Vyacheslav Petrukhin keine Überraschung. Nach einer Ecke von Dominik Schneider bekamen die Hausherren den Ball nicht aus der Gefahrenzone, sodass das Leder letztlich auf dem Kopf des Abwehrmanns des FSC landete. Petrukhin hatte aus drei Metern keine Mühe, zur Lohfeldener Führung einzunetzen (10.). Mitte der ersten Hälfte bekamen die Fuldaer die Offensive der Gäste besser in den Griff. Praktisch aus dem nichts sorgte Dominik Rummel für den Ausgleich (36.) der Gastgeber.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie nicht wirklich besser: Die Borussia offenbarte Schwächen in der Abwehr, sobald die Defensive unter Druck geriet. Zudem gingen gewonnene Bälle zu schnell verloren. Für Gefahr sorgte Marius Müller mal mit einem Freistoß aus 18 Metern, den er nur knapp neben das Tor knallte. Richtig eng wurde es auch auf der Gegenseite: Nach einem katastrophalen Pass von Vedran Jerkovic traf der in der Mitte freistehende Iksal den Ball nicht richtig, ansonsten wären die Gäste ein zweites Mal in Führung gegangen. Der Siegtreffer für die Fudaer gelang dann Dennis Müller in der 78. Minute.

„Wir waren für mich nicht nur in der ersten sondern auch in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Wenn Lukas den Ball trifft, sieht es ganz anders aus“, meinte Lohfeldens Trainer Otmar Velte nach dem Spiel.

Von Ralph Görlich