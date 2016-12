OSC verlässt Abstiegszone

Vellmar gewinnt in der Fußball-Hessenliga mit 3:1 gegen Darmstadt und atmet durch

+ Er brachte den Erfolg des OSC auf den Weg: Der Vellmarer Enes Glogic (links) erzielte das 1:0 und versucht sich in dieser Szene, gegen seinen Darmstädter Gegenspieler durchzusetzen. Foto: Schachtschneider

Vellmar. Einen versöhnlichen Jahresabschluss feierte Fußball-Hessenligist OSC Vellmar im Kellerduell gegen Rot-Weiß Darmstadt: Die Schützlinge von Trainer Mario Deppe landeten gegen die Südhessen einen verdienten 3:1 (0:0)-Erfolg und verließen damit pünktlich zur Winterpause die Abstiegszone.

Dabei sah es in der ersten Halbzeit nicht danach aus, als könnte der OSC den zweiten Sieg in Serie einfahren – ganz im Gegenteil. Viel Glück und einem reaktionsstarken Tobias Schlöffel im Tor war es zu verdanken, dass die Gastgeber nicht in Rückstand gerieten. Auf einem schwer bespielbaren Untergrund fanden die Darmstädter besser in die Partie. Die erste Großchance nach 20 Minuten: Maurice Götz ließ OSC-Rechtsverteidiger Simon Kauf mit zwei Körpertäuschungen alt aussehen – im Duell mit Schlöffel zog er dann aber den Kürzeren.

Abwehr nicht sattelfest

Die Vellmarer Abwehr präsentierte sich im ersten Durchgang alles andere als sattelfest. So auch nach knapp einer halben Stunde: Wieder war es Götz, der an Schlöffel scheiterte – im Nachschuss traf Christopher Felker aus kurzer Distanz nur die Latte – Glück für den OSC. Die erste gelungene Offensivaktion für die Gastgeber hatte Egli Milloshaj kurz vor dem Seitenwechsel. Seinen Kopfball fischte Stefan Scholz im Kasten der Darmstädter aus der Ecke.

„Uns fehlte in der ersten Halbzeit die Aggressivität. Wir haben das Problem in der Pause angesprochen und sind die Sache dann beherzter angegangen”, erklärte OSC-Coach Deppe, dessen Mannschaft in der zweiten Halbzeit die Partie dominierte. Die Darmstädter Spielkontrolle war dahin. Ein Abwehrpatzer der Gäste leitete die Führung ein. Nutznießer war Enes Glogic, der den Torwart aussteigen ließ und mit dem Ball am Fuß ins Tor lief (57.).

Im Anschluss verpassten Stefan Matzenmiller (59.) und Rene Huneck (65.) das 2:0. Darmstadt konnte kaum noch für Entlastung sorgen. Die in der ersten Halbzeit so spielstarken Gäste waren von zielstrebigeren und aggressiveren Vellmarern zu tief in die eigene Hälfte gedrängt worden. Der eingewechselte Robin Wissemann erhöhte schließlich auf 2:0 (82.) – und das völlig verdient. Mit den Gedanken schon in der Winterpause kassierte der OSC postwendend den Anschlusstreffer. Zeki Ech Chad traf per Kopf für die Südhessen (83.).

Vellmar veteidigte mit Mann und Maus das Ergebnis. OSC-Torwart Schlöffel vereitelte kurz vor Schluss den Ausgleich. In der Nachspielzeit entschied Enis Salkovic schließlich das Spiel und erzielte nach einer sehenswerten Einzelaktion das 3:1. „Heute hat nur ein Sieg gezählt”, sagte der sichtlich erleichterte Deppe nach dem Spiel.

Von Raphael Wieloch