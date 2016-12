Futsal-Kreismeisterschaft der C-Junioren: Rotenburg kommt ungeschlagen weiter

+ © Eyert Beide Teams hatten Grund zur Freude: Denn die C-Junioren der JSG Breitenbach/Haselgrund (in Blau) und die des FSV Hohe Luft (rot-weiß) erreichten bei den Kreismeisterschaften gemeinsam die Zwischenrunde. © Eyert

Niederaula. Bei den Futsal-Kreismeisterschaften der C-Junioren stehen nach dem zweiten Spieltag in Niederaula die zwölf Zwischenrundenteilnehmer fest.

In der Gruppe eins blieb die erste Vertretung der JSG Rotenburg/Braach/Lispenhausen erneut ungeschlagen und zog mit dem FSV Hohe Luft III und dem JFV Aulatal-Kirchheim in die nächste Runde ein.

Die Kirchheimer Kicker profitierten dabei von der schwachen Vorstellung der JSG Hohenroda/Schenklengsfeld/Friedewald. Die Vereinigten erreichten nicht einmal ansatzweise ihre Form des ersten Spieltages, kamen lediglich zu zwei Unentschieden und landeten am Ende auf dem vierten Platz.

Sahnetag für den TSV

In der Staffel zwei erwischte der TSV Kalkobes-Neuenstein einen Sahnetag. Er fuhr fünf Siege ein und machte so in der Tabelle noch einen Sprung von Rang vier auf zwei. Gruppenligist Aulatal-Kirchheim I, beim Auftakt noch mit einer makellosen Bilanz, kam diesmal nur auf drei Siege und ein Remis, blieb aber dank des Punktepolsters auf Platz eins. Ulfetal II verteidigte die dritte Position vor der JSG Rotenburg/Braach/Lispenhausen II.

Ordentlich durcheinandergewirbelt wurde die Gruppe drei, wobei am Ende der TSV Kalkobes II als Vierter der große Verlierer war. Die JSG Breitenbach/Haselgrund schaffte mit einem guten zweiten Spieltag - zwei Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage - noch den Sprung auf Rang drei, der zur Teilnahme an der Zwischenrunde berechtigt. Dabei war das knappe 1:0 im letzten Spiel gegen Kalkobes der entscheidende Schritt.

Gruppenligist FSV Hohe Luft präsentierte sich diesmal in guter Form, blieb ungeschlagen und konnte den Kreisklassenvertreter JSG Werratal-Heringen in der Endabrechnung noch vom ersten Rang verdrängen.

Kreisliga-Tabellenführer FSV Hohe Luft II rückte in der Staffel vier beim zweiten Aufeinandertreffen die Verhältnisse wieder gerade. Nach dem eher schwachen Auftritt am ersten Spieltag blieb man diesmal ungeschlagen und kassierte keinen Gegentreffer. Damit lag der FSV am Ende mit dem Zweiten, dem JFV Ulfetal, punktgleich an der Spitze. Das bessere Torverhältnis gab für die Hersfelder den Ausschlag.

Mit einer tollen Aufholjagt fing der JFV Aulatal-Kirchheim IV die JSG Breitenbach/Haselgrund II noch ab und buchte als Dritter die Zwischenrundenteilnahme.

Von Thomas Becker