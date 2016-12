FSV auf Kurs in Richtung Endrunde

+ Auf dem Weg in die Endrunde: Dennis Nold vom FSV Wolfhagen.

Immenhausen. Niedergeschlagen sitzt Rico Lotzgeselle auf der Tribüne der Immenhäuser Sporthalle. „Das war heute ein verlorener Tag“, sagt der 18-Jährige, während er seinen rechten Fuß kühlt. „Heute lief kaum etwas zusammen“, hat es der Dörnberger nach nur einem Sieg schwer, mit den A-Junioren der JSG Warmetal die Endrunde der Futsal-Kreismeisterschaft zu erreichen. „Wir sind auf dem besten Weg, uns wie im vergangenen Jahr zu blamieren“, schüttelt Lotzgeselle unzufrieden den Kopf. Beim letztjährigen Titelkampf kam der aktuelle Kreisliga-Tabellenführer nicht über die Vorrunde hinaus.

Futsal sei nicht sein Ding. „Hallenfußball macht weitaus mehr Spaß“, stellt Lotzgeselle klar.

Auf seine Knöchelverletzung angesprochen sagt der Dörnberger, der schon vier Einsätze in der Gruppenliga-Mannschaft des FSV hatte: „Halb so wild. Das wird schon wieder.“

Noch schlechter ist die Ausgangslage vor dem Rückrundenspieltag am 15. Januar in der Schauenburghalle in Hoof für die A-Junioren der JSG Weidelsburg/Naumburg.

Das Adventstürchen öffnete sich für die Vereinigten nur zweimal. Mit 2:5 Toren und zwei Punkten aus fünf Partien steht Weidelsburg/Naumburg auf dem letzten Platz. „Wir hatten uns schon etwas mehr ausgerechnet“, erklärte Spielführer Niklas Jacob. „Es wird sehr schwierig, die Endrunde noch zu erreichen.“

FSV ungeschlagen

Während Jacob und Lotzgeselle sich mit ihren Mannschaften in der Rückrunde unbedingt steigern müssen, haben Dennis Nold und der FSV Wolfhagen das Finalrundenticket schon fast in der Tasche. „Für uns lief es nahezu perfekt“, freute sich der 16-Jährige über vier Siege und ein Unentschieden. Lediglich im Auftaktspiel beim 1:1 gegen den Gruppenligisten SG Hombressen/Udenhausen konnte der FSV-Nachwuchs nicht die volle Ernte einfahren. „Wir sind mit unserem Abschneiden sehr zufrieden“, strahlte Nold, der große Freude am Hallenkick hat. Futsal sei wegen der „Vier-Sekunden-Regel“ schneller als der klassische Hallenfußball. Noch interessanter sei die Sportart mit Bande, weiß Nold aus Erfahrungen bei Freundschaftsturnieren.