Cup-Premiere mit „ManU“

Hallenfußball: Nachwuchs des englischen Topklubs startet gegen Hainberg und Nieste

+ Los geht‘s mit dem „Budenzauber“ in der Lokhalle: Wolfsburgs Maximilian Krüger (links) hat dem Northeimer Tim Rogalla den Ball weggespitzelt - eine Szene aus dem vergangenen Jahr. Foto: zje/gsd

Göttingen. „Ich freue mich immer wieder aufs Neue, wenn es einem Kleinen gelingt, einen Großen zu ärgern. Das ist doch immer wieder bei diesem Turnier das Salz in der Suppe“, so der sehnlichste Wunsch von Lutz Renneberg von der FEST GbR, dem Veranstalter des Sparkasse & VGH Cup, dem größten europäischen Hallenfußballturnier für A-Junioren, das heute ab 17 Uhr in der Lokhalle mit dem Spiel des Bundesliga-Nachwuchses des VfL Wolfsburg gegen den Kreisligisten SVG Göttingen beginnt.

Mit Premiere League-Nachwuchs von Manchester United ist den Machern ein Coup gelungen, die Engländer sind erstmals dabei und kommen mit zehn U 18- und U 19-Nationalspielern nach Südniedersachsen. Damit ist Manchester United sicherlich ein würdiger Vertreter für den Zweitligisten FC Fulham, der dieses Mal nicht dabei ist. Ihr erstes Spiel bestreiten die Engländer gegen die JSG Hainberg/Grone, die von Joshua Busching betreut wird. Busching war in den letzten zwei Jahren mit den A-Junioren des VfL wolfsburg aktiv dabei, spielt jetzt beim Landesligisten FC Grone.

Frankfurt wieder dabei

Nach langer Zeit ist auch wieder der Bundesliga-Nachwuchs von Eintracht Frankfurt dabei, was Renneberg besonders freut. Denn eine Begegnung mit den Hessen wird ihm immer in Erinnerung bleiben. „In den 90er Jahren waren Dieter Fischbach und ich Trainer der A-Jugend der SVG Göttingen. Und damals haben wir gegen die Frankfurter, die von Charly Körbel trainiert wurden, mit einem 4:3-Sieg für die Sensation gesorgt“, erinnert sich Renneberg.

Dieser Cup geht in das 28. Jahr, zu Beginn noch in der inzwischen nicht mehr existierenden weil abgerissenen Godehardhalle, seit 1998 in der Lokhalle. Cupverteidiger ist Austria Wien, das im letztjährigen Finale 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewann. Die Österreicher gehören auch dieses Jahr wieder zum erlesenen Favoritenkreis. Dauergast ist zweifellos der Zweitliga-Nachwuchs von Hannover 96, der im vergangenen Jahr erst im Halbfinale an Gladbach im Elfmeterschießen scheiterte. Die 96er dürften eine gewichtige Rolle im Kampf um den Cup-sieg spielen, kommen sie doch mit der Empfehlung des amtierenden DFB-Pokalsiegers in die Lokhalle.

Neben Manchester United und Austria Wien geben das niederländische PSV Eindhoven und der FC Kopenhagen diesem Turnier einen weiteren internationalen Anstrich. Im Team der Dänen spielen ausschließlich U 18- und U19-Nationalspieler.

Neuer und Özil waren da

Keine Frage, dass auch dieses Mal Spieler dabei sein werden, die später auch in der Bundesliga auftauchen. So spielten in der Lokhalle unter anderem die deutschen Nationalspieler Manuel Neuer damals mit Schalke 04 und auch Mesut Özil

Für Kurzentschlossene gibt es an den vier Tagen eine Stunde vor Beginn des ersten Spiels noch Stehplatzkarten an der Abendkasse. (gsd)

Von Walter Gleitze